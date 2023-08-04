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Улан-удэнцам разрешили идти по грибы, по ягоды

Улан-удэнцам разрешили идти по грибы, по ягоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом общий запрет на посещение лесов сохраняется

В Улан-Удэ продлили запрет на пребывание в городских лесах до 22 августа. Исключением являются работы, связанные с охраной от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.

При этом в распоряжение добавлен пункт, которым разрешено посещение лесов для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд, сообщили в администрации города.

Горожанам разрешены к посещению следующие территории:

- мкр. Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;

- мкр. Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Риппоче Багша»;

- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество;

- примыкающий лесной квартал к мкрн Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;

- примыкающий лесной квартал к мкр. Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;

- мкр. Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;

- примыкающие лесные кварталы к мкр. ст. Дивизионная. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы №12, №13.

В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, готовить пищу на открытом огне, в том числе на мангалах.

Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц, пешеходной тропы «Юбилейная».

Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 июля разрешено посещение пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа».
Лес грибы ягодные культуры

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