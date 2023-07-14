Запрет на посещение городских лесов при этом продлили
Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлили до 2 августа. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.
Также с 14 июля открыли для посещения пешеходную тропу здоровья на Верхней Берёзовке. Гулять по ней можно, не боясь нарваться на штраф.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июня разрешили посещать пешеходную тропу «Юбилейная» в сотых кварталах.
Патрулирование городских лесов продолжается, в том числе в выходные дни.
В Улан-Удэ разрешили гулять по тропе здоровья
Общество, Фото:
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