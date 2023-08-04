Она отправится в «Океан»
Ученица Кабанской школы Дарья успешно справилась с заданиями дистанционного этапа всероссийского конкурса «Большая Перемена» и прошла в полуфинал конкурса.
Теперь Дарью в сентябре ждёт поездка в знаменитый детский лагерь «Океан», где состоится полуфинальный этап конкурса в очном формате. Школьники проведут в Приморском крае 10 дней. За это время ребята должны продемонстрировать все свои знания и навыки.
- Участникам предстоит написать проект и представить его жюри конкурса. А также на максимум проявить навыки коммуникации и самопрезентации, - отметили педагоги Кабанской школы.
Конкурс «Большая перемена» – это часть национального проекта «Образование», его организует АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс проходит для учеников с 5 по 10 классы общеобразовательных школ и студентов колледжей.
В 2021 году участниками стали более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей. В 2022 году к конкурсу присоединились свыше 3,9 миллионов школьников. В основном конкурсе в различных категориях приняли участие более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик.
Школьница из Бурятии прошла в полуфинал конкурса «Большая перемена»
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