Школьница из Бурятии прошла в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Она отправится в «Океан»



Ученица Кабанской школы Дарья успешно справилась с заданиями дистанционного этапа всероссийского конкурса «Большая Перемена» и прошла в полуфинал конкурса.



Теперь Дарью в сентябре ждёт поездка в знаменитый детский лагерь «Океан», где состоится полуфинальный этап конкурса в очном формате. Школьники проведут в Приморском крае 10 дней. За это время ребята должны продемонстрировать все свои знания и навыки.



- Участникам предстоит написать проект и представить его жюри конкурса. А также на максимум проявить навыки коммуникации и самопрезентации, - отметили педагоги Кабанской школы.



Конкурс «Большая перемена» – это часть национального проекта «Образование», его организует АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс проходит для учеников с 5 по 10 классы общеобразовательных школ и студентов колледжей.



В 2021 году участниками стали более 2,5 миллионов школьников и студентов колледжей. В 2022 году к конкурсу присоединились свыше 3,9 миллионов школьников. В основном конкурсе в различных категориях приняли участие более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик.



