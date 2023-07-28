В отдалённом селе в Бурятии открыли детский велодром





В селе Орлик Окинского района Бурятии появился детский велодром. Его оборудовали на аллее по улице Школьная.На детском велодоме имеется специальная разметка, установлены знаки дорожного движения. На территории разместили декоративные арки и игровые комплексы, сообщили в минстрое Бурятии.Благоустройство аллеи в центре Орлика облагораживают уже на протяжении трёх лет. На днях работы были завершены. Помимо детского велодрома, там появились декоративные арки для фотосессий, различные малые архитектурные формы, игровые комплексы, навесные качели и арт-объект в форме сердца.- С каждым годом центр села всё больше радует нас. Дети теперь могут здесь поиграть на горке со спортивными элементами, покататься на велосипеде, а люди постарше – отдохнуть на скамейках, посидеть и пообщаться с друзьями, – отметила жительница села Орлик Галина.Всего на благоустройство аллеи было выделено более 700 тысяч рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».