28 июля

27 июля

Популярное

В отдалённом селе в Бурятии открыли детский велодром

В отдалённом селе в Бурятии открыли детский велодром
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Он появился на аллее в селе Орлик

В селе Орлик Окинского района Бурятии появился детский велодром. Его оборудовали на аллее по улице Школьная.

На детском велодоме имеется специальная разметка, установлены знаки дорожного движения. На территории разместили декоративные арки и игровые комплексы, сообщили в минстрое Бурятии.


Благоустройство аллеи в центре Орлика облагораживают уже на протяжении трёх лет. На днях работы были завершены. Помимо детского велодрома, там появились декоративные арки для фотосессий, различные малые архитектурные формы, игровые комплексы, навесные качели и арт-объект в форме сердца.

- С каждым годом центр села всё больше радует нас. Дети теперь могут здесь поиграть на горке со спортивными элементами, покататься на велосипеде, а люди постарше – отдохнуть на скамейках, посидеть и пообщаться с друзьями, – отметила жительница села Орлик Галина.



Всего на благоустройство аллеи было выделено более 700 тысяч рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

благоустройство велодром

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Кросс по дюнам и соревнования по лыжероллерам пройдут в Бурятии
Кросс по дюнам и соревнования по лыжероллерам пройдут в Бурятии
Общество, 28.07.2023
Ожидается более 400 участников, в том числе из Монголии
Два карьера в столице Бурятии и пригороде стали опасными для людей
Два карьера в столице Бурятии и пригороде стали опасными для людей
Общество, 28.07.2023
Улан-удэнцев призвали больше там не купаться
Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо
Из Улан-Удэ увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо
Общество, 28.07.2023
Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии
В Бурятии исчезнут сразу два прибрежных посёлка
В Бурятии исчезнут сразу два прибрежных посёлка
Общество, 28.07.2023
Обезлюдевшие населённые пункты решили упразднить
В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
В Улан-Удэ мусор вместо «ЭкоАльянса» убирают дети
Общество, 28.07.2023
Детям надоело смотреть на горы мусора, который не вывозят
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Общество, 28.07.2023
А в некоторых сёлах республики она вышла на пойму

В Бурятии за полгода появилось почти полторы тысячи новых домов
В Бурятии за полгода появилось почти полторы тысячи новых домов
Общество, 28.07.2023
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы
В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности
В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности
Общество, 28.07.2023
Траву усиленно косят во всех трёх районах города
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника
Общество, 28.07.2023
На малой родине бойца установили баннер с его фотографией
Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики
Жителей курортного района Бурятии обеспокоили стремительно плодящиеся суслики
Общество, 28.07.2023
Тункинцы заявили, что они вредят посевам и разносят инфекции
Дмитрий Маликов проведёт «Уроки музыки» для детей Иркутской области
Дмитрий Маликов проведёт «Уроки музыки» для детей Иркутской области
Общество, 28.07.2023
В мастер-классе примут участие учащиеся ДШИ региона
Детскую площадку на севере Бурятии оккупировали вульгарные подростки
Детскую площадку на севере Бурятии оккупировали вульгарные подростки
Общество, 28.07.2023
Местные жители заявили, что они матерятся, плюют и сморкаются прямо в игровой зоне
Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям
Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям
Общество, 28.07.2023
Считается, что оставшись без хозяев, духи местности могут вредить им и требовать жертвоприношений 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^