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В Бурятии прошло главное музыкальное событие лета – «Голос кочевников»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Ацагатской долины

Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (6+) с размахом прошёл в Ацагатской долине в Заиграевском районе Бурятии 14-15 июля.

Крупнейший музыкальный open air за Уралом состоялся уже в 13-й раз.

- Международный фестиваль «Голос кочевников» в этом году 13-й по счёту, а количество участников беспрецедентно - ожидается около 15 тысяч человек, - написал в своём Telegram-канале глава Заиграевского района Виталий Шальков в первый день.

В этом году на фестивале вновь работали три сцены: «Солнце», «Луна» и «Звезда». На сценах «Солнце» и «Луна» выступали гости фестиваля и локальные артисты. Сцена «Звезда» - это интерактивная площадка , где прошли выступления в формате открытого микрофона, творческие встречи с музыкантами, акустические концерты и dj-сеты.

 
Зрители услышали более 40 концертов разных стилей и жанров, которые смешиваются между собой — и этно-рок, и инди-поп, и бурятский рэп. На фестивале выступило около 150 музыкантов из Кореи, Китая, Казахстана и России.

Впервые в Улан-Удэ выступили The Hatters и «Моя Мишель». В лайнапе также спели группы «Диктофон», «Маша и медведи» и др.

Поддерживая формат международного фестиваля, организаторы пригласили выступить и артистов из других стран — дуэт Taiga из Китая, русскоязычный и очень популярный певец Dose из Казахстана, панк-рокеры из Южной Кореи Heynam SinX Patients. Услышади зрители и представителей современной этно-музыки — группу из Тывы «Ят-ха», гостью из Якутии Саину, группу из Калмыкии Hagrin.

Выступили и молодые музыканты — «Бонд с кнопкой» из Москвы, дуэт из Махачкалы «нееет, ты что», сообщество молодых художников, работающих на стыке музыки и театра «Залпом», гости из Читы ONE LAST DAY, Бандикут. Бурятию на фестивале представили рок-группа «Местный бездарь», любимцы публики «Сезон Dождей», рэпер LUTAAR, этно-рок группа «Нукер», инди-поп дуэт Максим Дашинимаев и Ariuna.

Зрителей фестиваля ждали не только музыка и танцы, но и ярмарка мастеров, перформансы от художников Улан-Удэ, танцевальные представления, необычные фотозоны и показ этнической моды.

 


фестиваль Голос кочевников

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