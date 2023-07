В Бурятии прошло главное музыкальное событие лета – «Голос кочевников»

Зрители услышали более 40 концертов разных стилей и жанров, которые смешиваются между собой — и этно-рок, и инди-поп, и бурятский рэп. На фестивале выступило около 150 музыкантов из Кореи, Китая, Казахстана и России.Впервые в Улан-Удэ выступили The Hatters и «Моя Мишель». В лайнапе также спели группы «Диктофон», «Маша и медведи» и др.Поддерживая формат международного фестиваля, организаторы пригласили выступить и артистов из других стран — дуэт Taiga из Китая, русскоязычный и очень популярный певец Dose из Казахстана, панк-рокеры из Южной Кореи Heynam SinX Patients. Услышади зрители и представителей современной этно-музыки — группу из Тывы «Ят-ха», гостью из Якутии Саину, группу из Калмыкии Hagrin.Выступили и молодые музыканты — «Бонд с кнопкой» из Москвы, дуэт из Махачкалы «нееет, ты что», сообщество молодых художников, работающих на стыке музыки и театра «Залпом», гости из Читы ONE LAST DAY, Бандикут. Бурятию на фестивале представили рок-группа «Местный бездарь», любимцы публики «Сезон Dождей», рэпер LUTAAR, этно-рок группа «Нукер», инди-поп дуэт Максим Дашинимаев и Ariuna.Зрителей фестиваля ждали не только музыка и танцы, но и ярмарка мастеров, перформансы от художников Улан-Удэ, танцевальные представления, необычные фотозоны и показ этнической моды.