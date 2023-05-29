Школьники Бурятии начали сдавать ЕГЭ

Основной период ЕГЭ открыли около 1600 школьников



Сегодня школьники начали сдавать ЕГЭ. Выпускники показали свои знания по химии, литературе и географии.



Как сообщили в минобрнауки республики, на сдачу ЕГЭ по химии в Бурятии заявлено более 900 участников. Экзаменационная работа по химии состояла из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит шесть заданий с развёрнутым ответом.



На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа (210 минут). При выполнении работы можно использовать периодическую систему химических элементов Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Эти материалы прилагаются к контрольным измерительным материалам. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать непрограммируемый калькулятор.



На ЕГЭ по литературе было заявлено более 400 участников. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 12 заданий. На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем.



На ЕГЭ по географии зарегистрировались около 300 участников. Экзаменационная работа по географии включает в себя 31 задание: 22 задания с кратким ответом и 9 заданий с развёрнутым ответом. На её выполнение отводится 3 часа (180 минут). При выполнении заданий можно использовать линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.



Свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 13 июня.

