Победителей наградят дипломами и призами
В Иркутской области стартовал фотоконкурс «Прибайкалье в объективе». Работы принимаются по 20 августа включительно.
В конкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители. возрастом от 16 лет и старше. Место съёмки географически ограничено озером Байкал и его побережьем.
Номинации фотоконкурса:
- «Животный мир» - фото птиц, зверей, насекомых, обитающих в Байкале и на его берегах;
- «Концептуальный минимализм» - фото, где внимание зрителя концентрируется на одном объекте или группе таковых, расположенных рядом (На фото должно присутствовать изображение озера Байкал);
- «Наедине с природой» - эмоциональное фото, посвящённые гармоничным отношениям человека и природы Байкала;
- «Удивительный ракурс» - интересные, необычные фото природы и/или природных объектов.
Участники конкурса могут представить не более трёх фотографий для каждой номинации. В каждой номинации предусмотрены три призовых места.
Работы и сканы заполненной заявки присылаются на электронную почту: [email protected] Итоги будут опубликованы на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» после 20 августа, говорится в положении конкурса.
Возрастное ограничение: 16+.
В Иркутской области стартовал фотоконкурс о Байкале
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