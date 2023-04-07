В Улан-Удэ предложат идеи по благоустройству парка «Мемориал Победы»

Столица Бурятии присоединилась к просветительской программе для молодых архитекторов и урбанистов
В Улан-Удэ идёт заочный этап интенсива «Городские практики» – просветительской программы для специалистов в сфере развития городской среды из Улан-Удэ и соседних регионов страны.
Все участники поделены на шесть команд, за каждой закреплена своя городская территория для разработки проекта благоустройства. Первая команда займётся удинской набережной. Вторая и третья команды поработают над территорией парка «Мемориал Победы». Четвёртая и пятая подумают, как благоустроить сквер «Радуга» в Железнодорожном районе. Участники шестой команды предложат свои идеи по развитию селенгинской набережной.
Все участники подготовят финальные проекты, в которых сформируют свои предложения по благоустройству городских общественных пространств с учётом ландшафтных и климатических особенностей.
Сейчас участники «Городских практик» слушают лекции и презентации спикеров, а в субботу, 8 апреля, уже выйдут на свои территории для исследования. Финальные проекты будут представлены в конце интенсива – 15 апреля. Как заверили в комитете по архитектуре и градостроительству, наработки участников интенсива «Городские практики» будут учитываться при благоустройстве этих территорий.
Сейчас ведётся разработка концепции благоустройства территории парка «Мемориал Победы». К 2025 году, когда вся страна будет отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, планируется, что парк будет облагорожен. Поэтому идеи участников интенсива могут оказаться важными для общей концепции благоустройства.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, проект ориентирован на передачу знаний в области комплексного развития городов и объединение профессиональных сообществ в регионах. В ходе лекций, практических упражнений и других мероприятий участники вместе с приглашёнными экспертами обсудят инструменты развития города, а также повысят собственные профессиональные компетенции и навыки разработки проектов. Спикерами выступают профильные эксперты, руководители и специалисты архитектурных бюро, профессионалы в области управления, представители государственных структур и девелоперского сектора страны.
В Улан-Удэ предложат идеи по благоустройству парка «Мемориал Победы»
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