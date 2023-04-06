Улан-Удэ присоединился к программе «Городские практики»

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

В Бурятии проводят образовательную работу в среде региональных урбанистов



Просветительская программа для молодых архитекторов и урбанистов «Городские практики» приходит сразу в два города Дальневосточного федерального округа: Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский. В столице Бурятии программа стартовала 4 апреля. Ожидается, что на Камчатке «Городские практики» пройдут в середине июня 2023 года. Программа – часть проекта Архитекторы.рф.



- Корпорация привлекает к участию в дальневосточных «Городских практиках» проектировщиков, градостроителей, архитекторов, авторов стратегий развития общественных пространств. В Улан-Удэ работаем в том числе по реализации городского мастер-плана, который 14 марта был представлен Президенту России. Мастер-план Петропавловск-Камчатского ранее был представлен на ВЭФ-2022. Корпорация как институт развития также активно вовлечена в его реализацию и будет акцентировать на проблематике мастер-плана свою работу в рамках «Городских практик» на Камчатке. Считаем важным вести образовательную работу в среде региональных урбанистов, готовить новое поколение архитекторов и проектировщиков, вооружённых знанием прогрессивных практик создания общественных пространств для того, чтобы города Дальнего Востока трансформировались, становились привлекательными для жизни и работы не только для самих дальневосточников, но и граждан из других регионов России, - заявил директор департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Илья Петрасов.



Принять участие в программе «Городские практики» могут архитекторы, градостроители, предприниматели, представители государственной и муниципальной власти, социологи, экономисты и другие профильные специалисты. Заявку на участие можно оставить на сайте программы.



- Устойчивое развитие городов невозможно без синергии всех заинтересованных в прогрессе сторон – городских властей, бизнеса, урбанистов, представителей локальных сообществ. Собираясь на «Городских практиках», они не просто обмениваются контактами, но в процессе диалога готовят учебные проекты с понятной для всех участников пользой. Особенность программы – качественная модерация образовательных процессов от федеральных экспертов, которые также помогают участникам в подготовке учебных проектов. Это позволяет инициировать междисциплинарные проекты городского развития и формировать городские сообщества, ориентированные на практические результаты, — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.



Самые активные участники 2023 года смогут принять участие в специальном выездном модуле, который пройдёт осенью. Участие в образовательной экспедиции по 2-3 городам России для них будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



