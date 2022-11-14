Иркутские супруги отпраздновали 70 лет семейной жизни

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

В столице области поздравления с редким юбилеем принимала чета Колесниковых



В Иркутской области 70 лет семейной жизни отметили супруги Григорий Никифорович и Валентина Митрофановна Колесниковы.



Григорий Никифорович – участник войны. В 17 лет в 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Весной 1951 года после демобилизации возвращался домой. В районе посёлка Кутулик на трассе молодого солдата подвезла девушка Валя на колхозном грузовике. Встреча оказалась судьбоносной, осенью этого же года сыграли свадьбу. У юбиляров двое детей, трое внуков, пятеро правнуков.



7 ноября Григорию Никифоровичу исполнилось 95 лет со дня рождения. Много лет работал водителем, затем монтером связи. Валентина Митрофановна – труженик тыла, до рождения детей работала в колхозе, после – телефонисткой.



Юбиляров семейной жизни поздравили представители центрального отдела ЗАГС по Иркутску и управления культуры по социальной политике и культуре администрации Иркутска. Супругам пожелали крепкого здоровья и вручили приветственный адрес. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.



