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В Агинском округе создан семейный центр бурятского языка

В Агинском округе создан семейный центр бурятского языка
Общество,  Фото:пресс-служба фонда развития Забайкалья
В Забайкалье прошла презентация нового проекта

Семейный центр бурятского языка открылся в административном центре Агинского Бурятского округа. Он разместился на базе Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано. Презентация проекта прошла в форме беседы со школьниками о десяти добродетелях согласно буддийскому учению.

- Ученики школы №1 с родителями, учителями бурятского языка и литературы рассуждали о ценностях, прививаемых в традиционной бурятской семье. Мы беседовали о десяти добродетелях согласно буддийскому учению («Арбан сагаан буян», «Арбан хара нүгэл»), о знании родословной, а сотрудники отдела краеведения познакомили ребят с материалами выставки, посвящённой бурятскому учёному Цыбену Жамцарано, — рассказала руководитель проекта Дарима Дарижапова.

По информации пресс-службы фонда развития Забайкальского края, проект центра стал одним из победителей конкурса грантов губернатора региона. Кроме проекта «Семейный центр бурятского языка и культуры на базе библиотеки», финалистами из Агинского Бурятского округа стали проекты «Легендарному снайперу посвящается», «Живая память», «Мы за здоровый образ жизни» и «Скандинавская ходьба как основа активного долголетия».
Агинский Бурятский округ бурятский язык проект

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