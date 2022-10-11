В Агинском округе создан семейный центр бурятского языка

Общество, Фото: пресс-служба фонда развития Забайкалья

В Забайкалье прошла презентация нового проекта



Семейный центр бурятского языка открылся в административном центре Агинского Бурятского округа. Он разместился на базе Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано. Презентация проекта прошла в форме беседы со школьниками о десяти добродетелях согласно буддийскому учению.



- Ученики школы №1 с родителями, учителями бурятского языка и литературы рассуждали о ценностях, прививаемых в традиционной бурятской семье. Мы беседовали о десяти добродетелях согласно буддийскому учению («Арбан сагаан буян», «Арбан хара нүгэл»), о знании родословной, а сотрудники отдела краеведения познакомили ребят с материалами выставки, посвящённой бурятскому учёному Цыбену Жамцарано, — рассказала руководитель проекта Дарима Дарижапова.



По информации пресс-службы фонда развития Забайкальского края, проект центра стал одним из победителей конкурса грантов губернатора региона. Кроме проекта «Семейный центр бурятского языка и культуры на базе библиотеки», финалистами из Агинского Бурятского округа стали проекты «Легендарному снайперу посвящается», «Живая память», «Мы за здоровый образ жизни» и «Скандинавская ходьба как основа активного долголетия».

