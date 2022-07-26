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В Прибайкальском нацпарке готовят к открытию маршрут «Камень Черского»

В Прибайкальском нацпарке готовят к открытию маршрут «Камень Черского»
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Разрешения на посещение маршрута будут выдавать с сегодняшнего дня

В Иркутской области готов к открытию маршрут «Камень Черского», что находится в Прибайкальском национальном парке, недалеко от Листвянки.

Новая конструкция из дерева и металла обезопасила путь на одной из тропинок, появились зоны отдыха. Смотровую площадку маршрута очистили от надписей, покрасили и убрали ленты с рядом расположенных деревьев. В ближайшие дни здесь появятся информационные стенды, а работы по обустройству маршрута будут продолжены, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Ранее, 22 декабря 2021 года, маршрут был официально закрыт в связи с необходимостью приведения отдельных локаций в безопасное и эстетически привлекательное состояние.

- Маршрут «Камень Черского» очень востребован среди посетителей Прибайкальского национального парка, поэтому наши специалисты и партнёры из группы компаний «Истленд» активно работали для того, чтобы открыть эти тропинки и обзорную площадку для желающих полюбоваться на величественный байкальский простор, исток Ангары, Шаман-камень и вид на посёлок Порт-Байкал. Разрешения на посещение маршрута будут выдаваться с сегодняшнего дня – с 26 июля 2022 года, параллельно будем решать задачи по обустройству новой санитарной зоны взамен старой. Новшества на этом маршруте гости увидят и в следующем году, - сказала начальник отдела по развитию познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова.
туризм национальный парк

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