В Улан-Удэ проведут гастрономические и театральные экскурсии

В столице Бурятии пройдёт фестиваль уличных экскурсий «Хото»
Тельное из рыбы, сбойня, гороховый кисель, салат с пареной репой, рыбный пирог, черёмуховый десерт – эти старинные блюда русской кухни уланудэнцы смогут попробовать на гастрономических экскурсиях (6+), которые пройдут с 1 по 5 июня в рамках фестиваля уличных экскурсий «Хото». Блюда 100-летней давности, названия которых уже забылись, восстановили по статье краеведа Анатолия Жалсараева.
Кроме гастрономических экскурсий, каждый день с 1 по 5 июня в Улан-Удэ пройдут оригинальные пешеходные (6+), трамвайные (6+), панорамные (6+) и театральные (6+) экскурсии. Будут организованы загородные экскурсии в Новоселенгинск (12+) и в Иволгинский дацан (6+).
– Фестиваль проводим в четвёртый раз. Наши жители всегда удивляются, когда мы рассказываем сколько интересных и удивительных вещей у нас есть. Наша цель – влюбить жителей в город, республику. Моя супер цель: сделать так, чтобы каждый житель стал супер-гидом и мог с гордостью, интересом и с любовью рассказывать о своём крае, – рассказала на брифинге экскурсовод Наталья Мясникова.
Новинка фестиваля – сплав по Уде и Селенге (12+). Это пробник активного туризма, в котором смогут принять участие даже неподготовленные люди. Также запланированы познавательные квест-игры в исторической части города (6+), мастер-класс по старинному танцу кадриль (12+).
– В этом году мы решили поддержать этот фестиваль. Мероприятие интересно как для горожан, так и для гостей столицы Бурятии. Мы рассчитываем на то, что мероприятие будет развиваться. Поэтому фестиваль будем проводить не в высокий сезон, когда много туристов, а в такие месяцы как июнь, июль, сентябрь, февраль, март. Часть экскурсии мы проводим бесплатно от комитета, – сообщил Аржан Малацагаев, начальник отдела туризма комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.
Программу мероприятий и описание экскурсий можно найти на сайте фестиваля. Отметим, что мероприятие пройдёт в дни выставки «Baikal Travel Mart», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ проведут гастрономические и театральные экскурсии
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