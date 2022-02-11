Сборная Бурятии выиграла первенство России по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Команда республики завоевала 16 медалей



В Обнинске завершилось первенство России по универсальному бою среди детей от 6 до 11 лет, где сборная Бурятии заняла первое место в общекомандном зачёте. Соревнования прошли с 4 по 6 февраля. На ринг вышли более 200 юных спортсменов из 16 регионов страны, от Бурятии до Краснодарского края.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в копилке у сборной республики 16 медалей первенства: 3 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.



Среди мальчиков 6-7 лет:

I место - Андрей П. (в весовой категории 20 кг);

II место - Глеб Т. (в весовой категории 18 кг);

II место - Андрей К. (в весовой категории 20 кг);

II место - Андрей Д. (в весовой категории 28 кг);

III место - Антон К. (в весовой категории 22 кг).



Среди девочек 6-7 лет весь пьедестал у спортсменок Бурятии:

I место - Каролина Ю. (в весовой категории 24 кг);

II место - Юлиана Г. (в весовой категории 24 кг);

III место - Мария Ш. (в весовой категории 24 кг).



Среди мальчиков 8-9 лет:

I место - Амир А. (в весовой категории 40 кг);

III место - Денис В. (в весовой категории 25 кг);

III место - Вячеслав Ж. (в весовой категории 35 кг).



Среди девочек 8-9 лет:

II место - Варвара Ш. (в весовой категории 32 кг).



Среди мальчиков 10-11 лет:

II место – Константин Т.



Среди девочек 10-11 лет:

II место - Маргарита Д. (в весовой категории 28 кг);

II место - Кира Т. (в весовой категории 32 кг);

III место - Алина К. (в весовой категории свыше 42 кг).

