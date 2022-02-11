Команда республики завоевала 16 медалей
В Обнинске завершилось первенство России по универсальному бою среди детей от 6 до 11 лет, где сборная Бурятии заняла первое место в общекомандном зачёте. Соревнования прошли с 4 по 6 февраля. На ринг вышли более 200 юных спортсменов из 16 регионов страны, от Бурятии до Краснодарского края.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в копилке у сборной республики 16 медалей первенства: 3 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.
Среди мальчиков 6-7 лет:
I место - Андрей П. (в весовой категории 20 кг);
II место - Глеб Т. (в весовой категории 18 кг);
II место - Андрей К. (в весовой категории 20 кг);
II место - Андрей Д. (в весовой категории 28 кг);
III место - Антон К. (в весовой категории 22 кг).
Среди девочек 6-7 лет весь пьедестал у спортсменок Бурятии:
I место - Каролина Ю. (в весовой категории 24 кг);
II место - Юлиана Г. (в весовой категории 24 кг);
III место - Мария Ш. (в весовой категории 24 кг).
Среди мальчиков 8-9 лет:
I место - Амир А. (в весовой категории 40 кг);
III место - Денис В. (в весовой категории 25 кг);
III место - Вячеслав Ж. (в весовой категории 35 кг).
Среди девочек 8-9 лет:
II место - Варвара Ш. (в весовой категории 32 кг).
Среди мальчиков 10-11 лет:
II место – Константин Т.
Среди девочек 10-11 лет:
II место - Маргарита Д. (в весовой категории 28 кг);
II место - Кира Т. (в весовой категории 32 кг);
III место - Алина К. (в весовой категории свыше 42 кг).
Сборная Бурятии выиграла первенство России по универсальному бою
Общество, Фото:
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