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В Бурятии сборы резервистов завершились огневыми тренировками. Видео

В Бурятии сборы резервистов завершились огневыми тренировками. Видео
Общество, 
На полигоне в Улан-Удэ завершились трёхдневные сборы резервистов

В Бурятии завершились трёхдневные военные сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном резерве. Сборы проходили на полигоне «Дивизионный» в гвардейском танковом соединении. В них участвовали резервисты не только из Бурятии, но и Забайкальского края.

На заключительном этапе сбора состоялись практические занятия по огневой подготовке.

- На занятиях резервисты освоили современное вооружение и военную технику, состоящую на вооружении. В частности, на практических занятиях опытные инструкторы, из числа офицеров гвардейского танкового соединения обучили личный состав основным способам прицеливания и ведения огня из стрелкового оружия, а также применению боевых гранат, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

 
Проживание резервистов было организовано в казармах в военном городке танкового соединения. Участники сборов были обеспечены вещевым имуществом и необходимым снаряжением. Кормили их в столовой воинской части.

Отметим, за участие в мобилизационном сборе резервистам положено денежное довольствие. При этом сохраняется зарплата на основном месте работы,
военнослужащие резервисты Восточный военный округ

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