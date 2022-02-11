В Бурятии сборы резервистов завершились огневыми тренировками. Видео







Проживание резервистов было организовано в казармах в военном городке танкового соединения. Участники сборов были обеспечены вещевым имуществом и необходимым снаряжением. Кормили их в столовой воинской части.



Отметим, за участие в мобилизационном сборе резервистам положено денежное довольствие. При этом сохраняется зарплата на основном месте работы,



В Бурятии завершились трёхдневные военные сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном резерве. Сборы проходили на полигоне «Дивизионный» в гвардейском танковом соединении. В них участвовали резервисты не только из Бурятии, но и Забайкальского края.На заключительном этапе сбора состоялись практические занятия по огневой подготовке.- На занятиях резервисты освоили современное вооружение и военную технику, состоящую на вооружении. В частности, на практических занятиях опытные инструкторы, из числа офицеров гвардейского танкового соединения обучили личный состав основным способам прицеливания и ведения огня из стрелкового оружия, а также применению боевых гранат, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.