Учёные хотят создать карбоновый полигон на Ольхоне

Специалисты будут исследовать проблему парниковых газов



Учёные планируют создать на самом большом острове Байкала Ольхон карбоновый полигон для исследования парниковых газов и вызываемых ими экологических проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Сибирского института физиологии и биохимии растений (СИФИБР, Иркутск) Сибирского отделения РАН Виктора Воронина.



Одна из экологических проблем, которая может быть изучена на карбоновом полигоне в Иркутской области, связана с тем, что леса в последние годы стали меньше поглощать СО2 и больше - кислорода. Это явление учёные из Сибири впервые заметили в 2003 году.



Как рассказал ТАСС Воронин, проблема связана с изменениями климата - зимы в Сибири стали теплее, часто наблюдаются зимние оттепели, летние температуры тоже выросли. Но несмотря на это, леса Байкала пока способны производить кислород в большом количестве.



- Мы завершили расчёты, сколько СО2 поглощают наши леса, включая Бурятию и Иркутскую область, то есть большую часть Байкальской природной территории, и сколько они выделяют кислорода. Мы серьёзные доноры в этом смысле, так как поставляем очень большое количество кислорода. Есть даже такие расчёты: чтобы выдышать весь кислород, произведённый за один год, жителям Иркутской области надо 100 лет. Такое количество кислорода продуцируют наши леса, - сказал Воронин.



В этом году учёные подали заявку в минобрнауки РФ.



- Вполне возможно, что в этом году она будет одобрена. Есть большой шанс, что к концу года мы можем выйти на проектирование. Мое предложение - Ольхон взять как модельную территорию для создания полигона, - отметил Воронин.



Первый в РФ карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Сейчас создается сеть полигонов по стране для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Учёные в Иркутске считают, что такой объект должен быть и на Байкале, уточняет ТАСС.

