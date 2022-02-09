Победителю спортсмен уступил всего 3 секунды
С 4 по 5 февраля в горах Испании прошёл первый зимний чемпионат мира по скайраннингу «Snow Running Sierra Nevada». «Серебро» соревнований в дисциплине «SkySnow – вертикальный километр» завоевал иркутянин Виталий Чернов.
- Борьба между призёрами за титул чемпиона была до последнего. Победителю Виталий уступил 3 секунды и у третьего места выиграл 1 секунду, - сообщает федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области.
Помимо Виталия, бронзовую медаль чемпионата мира в дисциплине «classic» выиграл уральский спортсмен Алексей Пагнуев – рекордсмен дистанции забега на пик Черского. В общем зачёте сборная России заняла третье место, уступив Италии и Испании.
Иркутский скайраннер стал призёром чемпионата мира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителями стали представители Каменска и Улан-Удэ
На востоке России проходят сборы с военнослужащими, находящимися в запасе
Победителю спортсмен уступил всего 3 секунды
Они должны решать вопросы по жизнеобеспечению и развитию закреплённых территорий
Все они расположены на территории Забайкальского национального парка
Сборная республики завоевала 4 медали соревнований
Автор объявления уверен, что банкнота станет талисманом
Минздрав Бурятии дал пояснения по нововведению
Чемпионат России пройдёт осенью
Представители губернатора Иркутской области побывали в Аларском дацане
Исследование оценили на крупном конкурсе
Один из самых известных тик-токеров России снимает видео на Байкале
Просьбы о помощи разместили родственники пациентов
За январь 634 пьяных водителей лишились водительских прав
Занятия проводятся в ином формате