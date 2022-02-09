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Иркутский скайраннер стал призёром чемпионата мира

Иркутский скайраннер стал призёром чемпионата мира
Общество,  Фото:федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области
Победителю спортсмен уступил всего 3 секунды

С 4 по 5 февраля в горах Испании прошёл первый зимний чемпионат мира по скайраннингу «Snow Running Sierra Nevada». «Серебро» соревнований в дисциплине «SkySnow – вертикальный километр» завоевал иркутянин Виталий Чернов.

- Борьба между призёрами за титул чемпиона была до последнего. Победителю Виталий уступил 3 секунды и у третьего места выиграл 1 секунду, - сообщает федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области.

Помимо Виталия, бронзовую медаль чемпионата мира в дисциплине «classic» выиграл уральский спортсмен Алексей Пагнуев – рекордсмен дистанции забега на пик Черского. В общем зачёте сборная России заняла третье место, уступив Италии и Испании.
скайраннинг Иркутская область спорт чемпионат мира

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