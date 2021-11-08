Переписчиками стали сотрудники колоний
В исправительных учреждениях УФСИН по Бурятии завершилась перепись населения.
Переписчиками стали сами сотрудники исправительных колоний. Они специально прошли обучение в Бурятстате.
- Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики прошли перепись более 3000 человек, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Опрос проводится на бумажных переписных листах со слов подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Собранные данные будут переданы в Бурятстат.
Справка:
Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Принять участие в переписи можно одним из трёх способов:
- заполнить переписной лист на портале «Госуслуги»
- ответить на вопросы переписчика у себя дома;
- ответить на вопросы переписной анкеты, посетив переписной участок или МФЦ.
В колониях Бурятии переписали всех осуждённых
Общество, Фото:
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