В Улан-Удэ детей учат безопасно ходить в школу

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акцию проводят госавтоинспекторы



В начале нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции по Улан-Удэ возобновили занятия в школах. Одними из первых правила дорожной безопасности повторили учащиеся школ № 7, 27, 36 и 46. Педагоги и автоинспекторы организовали для юных пешеходов профилактическую акцию «По дороге в школу», сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В начале мероприятия сотрудники ГИБДД рассказали, что переходить дорогу разрешается только на зелёный сигнал светофора и по пешеходному переходу, убедившись в безопасности своих действий и полной остановки транспортных средств. Также юные пешеходы узнали о пользе ношения светоотражающих элементов.



Затем вместе с полицейскими дети отправились в пешеходную экскурсию и на практике закрепили навыки безопасного перехода проезжей части.



После чего школьники помогли нанести предупреждающие надписи для пешеходов. С помощью трафаретов и баллончиков с краской ребята нарисовали призывы к соблюдению ПДД и внимательности на дороге. На асфальте появились обращения к пешеходам «Сними наушники!», «Остановись! Убедись в безопасности перехода!» Также школьники и активисты ЮИДовского движения цветными мелками нарисовали призыв «СТОП».







