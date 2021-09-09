Акцию проводят госавтоинспекторы
В начале нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции по Улан-Удэ возобновили занятия в школах. Одними из первых правила дорожной безопасности повторили учащиеся школ № 7, 27, 36 и 46. Педагоги и автоинспекторы организовали для юных пешеходов профилактическую акцию «По дороге в школу», сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В начале мероприятия сотрудники ГИБДД рассказали, что переходить дорогу разрешается только на зелёный сигнал светофора и по пешеходному переходу, убедившись в безопасности своих действий и полной остановки транспортных средств. Также юные пешеходы узнали о пользе ношения светоотражающих элементов.
Затем вместе с полицейскими дети отправились в пешеходную экскурсию и на практике закрепили навыки безопасного перехода проезжей части.
После чего школьники помогли нанести предупреждающие надписи для пешеходов. С помощью трафаретов и баллончиков с краской ребята нарисовали призывы к соблюдению ПДД и внимательности на дороге. На асфальте появились обращения к пешеходам «Сними наушники!», «Остановись! Убедись в безопасности перехода!» Также школьники и активисты ЮИДовского движения цветными мелками нарисовали призыв «СТОП».
В Улан-Удэ детей учат безопасно ходить в школу
Общество, Фото:
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