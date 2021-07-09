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В Иркутской области учреждён День строителя БАМа

В Иркутской области учреждён День строителя БАМа
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Его будут отмечать 8 июля

В Иркутской области подписан указ о новом региональном празднике — Дне строителя БАМа, который будет отмечаться ежегодно 8 июля.

- Именно в этот день 47 лет назад было подписано постановление о начале строительства Байкало-Амурской магистрали. Через три года у БАМа юбилей – 50 лет. И это будет не просто праздничная дата, а большое официальное торжество, – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Праздник учреждён в целях привлечения внимания общественности к истории Сибири и Дальнего Востока, связанной со строительством имеющей всемирное значение Байкало-Амурской магистрали. С улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки к нему планируется приурочить фестиваль искусств «Огни магистрали», который проводился с 1975-го и три года назад был возрождён после перерыва.

- В этом году из-за ситуации с коронавирусом полноценно отметить праздник не получится. Все мероприятия планируем провести в 2022-м. Время на подготовку есть. Максимально будем вовлекать в этот процесс молодёжь, так как здесь очень важна связь поколений. Люди, которые строили БАМ, в такой день должны быть вместе с юными жителями региона, ведь именно им предстоит дальше развивать магистраль, - отметил губернатор.

По информации Игоря Кобзева, на совещании с членами правительства РФ, которое состоялось 7 июля, президент России поставил задачу по ускорению модернизации БАМа и Транссиба. Работы рассчитаны на три этапа. Первая очередь завершается в этом году, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Праздники БАМ Иркутская область

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