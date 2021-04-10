Проверки прошли в Прибайкальском районе
В Прибайкальском районе Бурятии проводится плановое инспектирование школ и детских садов. Сотрудники ГИБДД и специалисты районного управления образования изучают работу педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и дают рекомендации по её оптимизации.
В ходе посещений полицейские также проводят профилактические беседы с детьми, проверяют их знания в области дорожной безопасности. При необходимости они и педагоги организовывают со школьниками и детсадовцами тематические занятия. У учащихся начальных классов проверяют наличие светоотражающих элементов на одежде, а в дневниках – схемы безопасного маршрута в школу.
Кроме того, автоинспекторы осуществляют проверку уголков безопасности дорожного движения, расположенные в фойе школ и кабинетах детских садов. Отдельное внимание уделяется организациям, имеющим школьный автобус для подвоза детей. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие необходимой документации и беседуют с детьми-пассажирами о правилах поведения в автобусе.
Такие проверки сотрудники ГИБДД и представители районного управления образования проводят ежегодно, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии ГИБДД проверяет детсады и школы
Общество, Фото:
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