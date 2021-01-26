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В Бурятии объявлен конкурс на получение киносубсидий

В Бурятии объявлен конкурс на получение киносубсидий
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на предоставление субсидии принимаются с 15 февраля до 5 марта 2021 года

В Бурятии объявлено о начале приёма заявок от кинематографических организаций на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из республиканского бюджета на производство национальных фильмов.

Субсидия предоставляется юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере кинопроизводства на территории РБ, на производство национальных фильмов. Финансовое обеспечение покроет часть затрат, связанных с производством кинокартины. Размер субсидии составит 70% сметной стоимости производства национального фильма, но не превысит общий объём средств республиканского бюджета на киносубсидии на соответствующий финансовый год.

- Организации вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсном отборе, которая может включать в себя создание не более одного национального фильма, - сообщает пресс служба минкультуры РБ.

Подробности можно узнать на сайте ведомства.
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