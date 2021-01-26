В Бурятии объявлен конкурс на получение киносубсидий

Заявки на предоставление субсидии принимаются с 15 февраля до 5 марта 2021 года



В Бурятии объявлено о начале приёма заявок от кинематографических организаций на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из республиканского бюджета на производство национальных фильмов.



Субсидия предоставляется юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере кинопроизводства на территории РБ, на производство национальных фильмов. Финансовое обеспечение покроет часть затрат, связанных с производством кинокартины. Размер субсидии составит 70% сметной стоимости производства национального фильма, но не превысит общий объём средств республиканского бюджета на киносубсидии на соответствующий финансовый год.



- Организации вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсном отборе, которая может включать в себя создание не более одного национального фильма, - сообщает пресс служба минкультуры РБ.



Подробности можно узнать на сайте ведомства.

