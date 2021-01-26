Заявки на предоставление субсидии принимаются с 15 февраля до 5 марта 2021 года
В Бурятии объявлено о начале приёма заявок от кинематографических организаций на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из республиканского бюджета на производство национальных фильмов.
Субсидия предоставляется юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере кинопроизводства на территории РБ, на производство национальных фильмов. Финансовое обеспечение покроет часть затрат, связанных с производством кинокартины. Размер субсидии составит 70% сметной стоимости производства национального фильма, но не превысит общий объём средств республиканского бюджета на киносубсидии на соответствующий финансовый год.
- Организации вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсном отборе, которая может включать в себя создание не более одного национального фильма, - сообщает пресс служба минкультуры РБ.
Подробности можно узнать на сайте ведомства.
В Бурятии объявлен конкурс на получение киносубсидий
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки на предоставление субсидии принимаются с 15 февраля до 5 марта 2021 года
В Тарбагатае появился Фёдор Фёдорович Фёдоров
Также здесь проведут первенство Сибири
На территории Советского района проводятся вакцинация и отлов собак
Начало работы экспозиции запланировано на 3 февраля
В Бурятии одобрили повышение штрафов за нарушения правил выгула и допущение нападения животного на человека
Чемодан положили на улице Буйко
В эстафетных гонках команда девушек завоевала третье место
Вакцину уже получили почти шесть тысяч человек
На всероссийских соревнованиях они завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали
Турнир в Кургане был посвящён Александру Невскому
В Бурятии пройдёт фестиваль «Восточные рубежи России»
Медали получили военнослужащие Андрей Никитин и Магомед Магомедов
Соревнования проводились среди смешанных пар
Константин Цыренов выиграл первенство по армейскому рукопашному бою