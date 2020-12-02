Блогер собирает средства на очистку дна Байкала от мусора









Здесь молодой человек рассказал, как пришёл к идее очищать дно Байкала и берег от мусора, и как они вместе с друзьями решили делать это более профессиональнее и безопаснее.



- К этому проекту я пришёл за счет фридайвинга. Я на Байкале занимался на задержку дыхания, нырял и увидел, что здесь много мусора. И начали потихоньку собирать. Но на задержке дыхания много мусора не получается собрать, потому что ты находишься под водой какое-то ограниченное время. Хотелось бы больше, хотелось бы делать это безопаснее и профессиональнее, поэтому запускаем сбор средств на этой площадке для того, чтобы закупить необходимое оборудование и пройти профессиональное обучение водолазному делу, - сообщает Егор Лесной.



Ребята подсчитали стоимость оборудования и обучения Воронежской школе водолазного дела (обучение длится около трех месяцев). И как итог им нужно собрать более 600 тысяч рублей.



- Основная сумма пойдет на покупку двух комплектов легкого водолазного снаряжения. В каждый комплект входит сухой гидрокостюм и тёплая поддева, что дает возможность проводить больше времени в холодной воде озера Байкал и не замерзать, ласты, маска, жилет-компенсатор, регулятор, перчатки и шлем, груза, компьютер для погружения, чтоб знать глубину, температуру и время для декомпрессии, баллон для воздуха. Средняя цена комплекта для погружений составляет около 200 000 рублей. А также нам необходима сумма в 100 000 рублей для обучения двух ребят из нашей команды в Воронежской школе водолазного дела, на водолазов пятого разряда. Это даст нам возможность выполнять работы различного рода сложностей под водой, ибо на дне находится масса габаритного технического мусора, подъём которого обусловлен сложными подводными монтажными работами, резкой и подъемом на поверхность. Оставшаяся сумма уйдет на налог и процент работы платформы, - объяснили они.



Проект запущен 30 ноября, собрано чуть более 4 тысяч.



- Мы верим, что вместе мы сможем приложить усилия и сделать ещё больше для нашего любимого озера. И каждый, кто сможет поучаствовать в этом проекте, с удовольствием приедет на наш Байкал, и мы сможем прогуляться и посмотреть на его чистые берега, знать, что на его дне нет мусора, - заключил блогер Егор Лесной.



Ознакомиться с проектом можно по ссылке - https://planeta.ru/campaigns/cleanbaikal



Известный блогер из Иркутской области Егор Лесной выложил на краудфандинговой платформе Planeta.ru свой проект по Байкалу. Молодой человек лидер движения «Спасай, а не болтай».- Это такое объединение друзей, мы ездим на наш любимый Байкал, на котором мы сейчас находимся, убираем мусор и тем самым даём пример другим людям, призывая их к индивидуальной ответственности. Мы верим и считаем, что помочь природе могут не только большие фонды и огромные организации или государство, но и также каждый из нас, поэтому мы занимаемся этим. Например, в этом году мы очистили территорию Иркутского водохранилища более чем от 100 тонн покрышек. Также постоянно ездим, ныряем, достаём мусор, очищаем природные объекты вблизи Байкала, - говорит он в видеоролике, представленном на Planeta.ru.