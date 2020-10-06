Виртуальные концертные залы откроются в двух городах Забайкалья

Они откроются в районном доме культуры «Строитель» города Краснокаменска и Борзинском районном центре культуры



Национальный проект «Культура» позволит в 2021 году создать два новых виртуальных концертных зала в Забайкальском крае. Об этом сообщила министр культуры региона Ирина Левкович.



- Районный дом культуры «Строитель» города Краснокаменска и Борзинский районный центр культуры вошли в число победителей конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов, который проводило министерство культуры России. Учреждения получат по миллиону рублей на модернизацию и приобретение оборудования для трансляции, - рассказала руководитель министерства.



Ирина Левкович добавила, что к концу следующего года у жителей Борзи и Краснокаменска появится возможность, не выезжая из родных городов, смотреть концерты исполнителей мирового уровня как онлайн, так и в записи – доступ к своей базе предоставит Московская государственная филармония.



В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» запланировано создание пяти виртуальных концертных залов в Забайкальском крае до 2024 года. На сегодня три из них уже работают в учреждениях культуры региона – на базе краевой филармонии в Чите, дворца культуры и спорта в Петровске-Забайкальском, межпоселенческого социально-культурного центра в Сретенске. Два последних были открыты в 2020 году, сообщили в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края.

