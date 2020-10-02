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В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей

В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Студенты и пожарные-десантники высадили 100 деревцев

В Этнографическом музее народов Забайкалья сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов вместе со студентами Бурятского лесопромышленного колледжа и БГСХА высадили саженцы.

- Мы всегда рады помочь в озеленении территории. Тем более, что саженцы, которые мы предоставляем, могли быть срублены, поскольку мы берём их возле линий электропередач, на территории противопожарных разрывов – там, где они не должны расти, - рассказала специалист Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анастасия Гаврилова.

Совместными усилиями студенты и пожарные-десантники высадили 100 деревцев – сосны, берёзы и акации.

- Мы часто принимаем участие в различных посадках, проходим практику на лесных питомниках. Так мы с первого курса учимся правильно высаживать деревья и саженцы, ведь это пригодится в будущем» - рассказывают студенты- будущие лесники.



По информации агентства лесного хозяйства
озеленение этнографический музей
 
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