В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Студенты и пожарные-десантники высадили 100 деревцев



В Этнографическом музее народов Забайкалья сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов вместе со студентами Бурятского лесопромышленного колледжа и БГСХА высадили саженцы.



- Мы всегда рады помочь в озеленении территории. Тем более, что саженцы, которые мы предоставляем, могли быть срублены, поскольку мы берём их возле линий электропередач, на территории противопожарных разрывов – там, где они не должны расти, - рассказала специалист Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анастасия Гаврилова.



Совместными усилиями студенты и пожарные-десантники высадили 100 деревцев – сосны, берёзы и акации.



- Мы часто принимаем участие в различных посадках, проходим практику на лесных питомниках. Так мы с первого курса учимся правильно высаживать деревья и саженцы, ведь это пригодится в будущем» - рассказывают студенты- будущие лесники.







По информации агентства лесного хозяйства

