На сегодня уже заключен муниципальный контракт на сумму свыше 11 млн
По просьбам горожан расширят парковку у Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ.
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Площадь парковочной зоны у музея увеличится на 4170 кв. м, также будут оборудованы дополнительные тротуары площадью 326 кв. м.
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- Этнографический музей является излюбленным местом отдыха жителей города. Существующая парковочная зона зачастую не вмещает автомобили всех желающих посетить музей, поэтому по просьбам горожан было принято решение о расширении парковки, - пояснили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
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Все работы будет выполнять подрядная организация ООО «Легион-1», с которой уже заключен муниципальный контракт на сумму свыше 11 млн рублей.
Срок сдачи объекта - до 1 октября этого года.
В Улан-Удэ расширят парковку у Этнографического музея
Общество, Фото:
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