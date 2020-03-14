На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов

Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых



Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев с трёхдневным рабочим визитом посетил Бурятию в составе делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.



- В рамках деловой программы глава корпорации принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития республики, которое состоялось в Улан-Удэ под председательством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В совещании также приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, действующие резиденты и потенциальные инвесторы ТОР «Бурятия», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Глава корпорации развития Дальнего Востока в сопровождении директора ООО «УК ТОР «Бурятия» Тимура Будаева посетил площадки потенциальных инвесторов и ознакомился с производственными процессами компаний «Бурятский фанерный завод «Ольхон», «Дальневосточная жестяная компания», «Бурятский клинический госпиталь» и свинокомплекса «Восточно-Сибирский».



ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» планирует инвестировать 44 млн рублей в реализацию проекта по выпуску деревянных плит и панелей из отходов собственного производства и создать более 50 рабочих мест. При этом автоматизация производства будет проходить с сохранением рабочих мест. В настоящее время завод является единственным производителем фанеры в Бурятии. В 2023 году потенциальный инвестор намерен ввести объект в эксплуатацию.



На площадке ООО «Дальневосточная жестяная компания», где выпускается жестяная тара для упаковки консервной продукции, обсуждалась возможность создания агропромышленного парка на базе предприятия.



- Это масштабный проект стоимостью 125 млн рублей, направленный на производство жестяной тары для крупнейшего предприятия Бурятии - ООО «Бурятмяспром». Планируем создать до 20 рабочих мест и уже в следующем году начать поставки консервных банок, - заявил генеральный директор ООО «Дальневосточная жестяная компания» Александр Ивахинов.



Бурятский клинический госпиталь стал еще одним предприятием, на котором побывала делегация во главе с Асланом Канукоевым. Компания претендует на получение статуса резидента ТОР «Бурятия» и намерена до 2023 года построить в Улан-Удэ многопрофильное медицинское учреждение с широким перечнем услуг. Генеральный директор компании Валентина Дориева сообщила, что в рамках проекта предусмотрено расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных технологий и открытие онкологического отделения. Объем планируемых инвестиций превысит 600 млн рублей, реализация проекта позволит создать 118 рабочих мест.



В завершение рабочего визита глава АО «КРДВ» посетил свинокомплекс «Восточно-Сибирский», где в настоящее время содержатся 78 тыс голов свиней датской породы. Производственная мощностью предприятия – ежегодно около 13 тыс тонн мяса в живом весе.



- Статус резидента позволит на 100% увеличить мощности предприятия и в два раза объемы производства, создав дополнительно до 250 рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают 340 человек, - отметил директор АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков.



По итогам знакомства с объектом Аслан Канукоев рекомендовал потенциальному инвестору взять в расчет кормовую базу и технологии резидентов, уже действующих на Дальнем Востоке и реализующих инвестиционные проекты в сфере животноводства.



- В перспективе планируется расширение границ ТОР, проект постановления правительства России проходит процедуру согласования. В этой связи статус резидентов могут получить еще восемь компаний с проектами на сумму 7,8 млрд рублей и планами создать более 650 рабочих мест. Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых. Мы же, в свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку для резидентов ТОР и используем индивидуальный подход. Для оперативного решения всех вопросов в регионе работает наша дочерняя компания - УК ТОР «Бурятия», - пояснил генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.



По информации главы Корпорации, региональные власти совместно с институтами развития ведут подготовительную работу по включению дополнительных инвестиционных проектов в границы ТОР «Бурятия». Помимо озвученных восьми проектов, в высокой стадии проработки находятся три проекта, реализация которых даст Бурятии 16,6 млрд рублей инвестиций и более 1000 рабочих мест.

