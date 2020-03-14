 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Марта

13 Марта

Популярное

На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов

На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев с трёхдневным рабочим визитом посетил Бурятию в составе делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- В рамках деловой программы глава корпорации принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития республики, которое состоялось в Улан-Удэ под председательством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В совещании также приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, действующие резиденты и потенциальные инвесторы ТОР «Бурятия», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Глава корпорации развития Дальнего Востока в сопровождении директора ООО «УК ТОР «Бурятия» Тимура Будаева посетил площадки потенциальных инвесторов и ознакомился с производственными процессами компаний «Бурятский фанерный завод «Ольхон», «Дальневосточная жестяная компания», «Бурятский клинический госпиталь» и свинокомплекса «Восточно-Сибирский».

ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» планирует инвестировать 44 млн рублей в реализацию проекта по выпуску деревянных плит и панелей из отходов собственного производства и создать более 50 рабочих мест. При этом автоматизация производства будет проходить с сохранением рабочих мест. В настоящее время завод является единственным производителем фанеры в Бурятии. В 2023 году потенциальный инвестор намерен ввести объект в эксплуатацию.

На площадке ООО «Дальневосточная жестяная компания», где выпускается жестяная тара для упаковки консервной продукции, обсуждалась возможность создания агропромышленного парка на базе предприятия.

- Это масштабный проект стоимостью 125 млн рублей, направленный на производство жестяной тары для крупнейшего предприятия Бурятии - ООО «Бурятмяспром». Планируем создать до 20 рабочих мест и уже в следующем году начать поставки консервных банок, - заявил генеральный директор ООО «Дальневосточная жестяная компания» Александр Ивахинов.

Бурятский клинический госпиталь стал еще одним предприятием, на котором побывала делегация во главе с Асланом Канукоевым. Компания претендует на получение статуса резидента ТОР «Бурятия» и намерена до 2023 года построить в Улан-Удэ многопрофильное медицинское учреждение с широким перечнем услуг. Генеральный директор компании Валентина Дориева сообщила, что в рамках проекта предусмотрено расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных технологий и открытие онкологического отделения. Объем планируемых инвестиций превысит 600 млн рублей, реализация проекта позволит создать 118 рабочих мест.

В завершение рабочего визита глава АО «КРДВ» посетил свинокомплекс «Восточно-Сибирский», где в настоящее время содержатся 78 тыс голов свиней датской породы. Производственная мощностью предприятия – ежегодно около 13 тыс тонн мяса в живом весе.

- Статус резидента позволит на 100% увеличить мощности предприятия и в два раза объемы производства, создав дополнительно до 250 рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают 340 человек, - отметил директор АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков.

По итогам знакомства с объектом Аслан Канукоев рекомендовал потенциальному инвестору взять в расчет кормовую базу и технологии резидентов, уже действующих на Дальнем Востоке и реализующих инвестиционные проекты в сфере животноводства.

- В перспективе планируется расширение границ ТОР, проект постановления правительства России проходит процедуру согласования. В этой связи статус резидентов могут получить еще восемь компаний с проектами на сумму 7,8 млрд рублей и планами создать более 650 рабочих мест. Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых. Мы же, в свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку для резидентов ТОР и используем индивидуальный подход. Для оперативного решения всех вопросов в регионе работает наша дочерняя компания - УК ТОР «Бурятия», - пояснил генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.

По информации главы Корпорации, региональные власти совместно с институтами развития ведут подготовительную работу по включению дополнительных инвестиционных проектов в границы ТОР «Бурятия». Помимо озвученных восьми проектов, в высокой стадии проработки находятся три проекта, реализация которых даст Бурятии 16,6 млрд рублей инвестиций и более 1000 рабочих мест.
правительство РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
На ТОР «Бурятия» появятся 13 новых резидентов
Общество, 14.03.2020
Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
В Иркутске осудят ОПГ за организацию подпольного казино
Общество, 14.03.2020
Два игорных заведения функционировали в течение трёх лет
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
В Улан-Удэ начнётся работа по обеспечению «сотых» кварталов водой
Общество, 14.03.2020
У 20 тысяч жителей появится возможность подключиться сетям водоснабжения
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Житель Бурятии отсудил более 97 тысяч за некачественный смартфон
Общество, 14.03.2020
Магазин отказался добровольно возвращать стоимость негодного смартфона  
В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
В Улан-Удэ предприниматель оформил документы на 11 кг просроченного мяса
Общество, 14.03.2020
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях
В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях
Общество, 14.03.2020
В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих 
В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции
В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции
Общество, 14.03.2020
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
Общество, 14.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
14 марта в России напишут всебурятский диктант
14 марта в России напишут всебурятский диктант
Общество, 13.03.2020
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах
В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж
В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж
Общество, 13.03.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований 
На главной площади Читы отметят Навруз
На главной площади Читы отметят Навруз
Общество, 13.03.2020
Весенний праздник состоится 22 марта
Лучники Бурятии вышли в финал кубка Азии
Лучники Бурятии вышли в финал кубка Азии
Общество, 13.03.2020
Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^