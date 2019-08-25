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В Улан-Удэ отцы организовали для детей сплав по Селенге

В Улан-Удэ отцы организовали для детей сплав по Селенге
Общество, 
Отправной точкой для путешествия стал Селенгинский мост

17 августа Совет отцов школы № 37 организовал сплав по Селенге. Перед этим, как рассказали папы, они согласовали мероприятие с сотрудниками ГУ МЧС России по Бурятии.

Семьи хорошо подготовились к сплаву – проверили и приготовили лодки, собрали сухой паёк, проинструктировали детей. День выдался пасмурным, временами шёл дождь, и некоторые отказались от участия в мероприятии. 

- Для кого-то это стало причиной отказать себе в сплаве, но семь отцов решили не отменять задуманное, и поэтому папы с сыновьями или семьи с хорошим настроением собрались в сплав. Надели ветровки, дождевики, забрались в лодки возле Селенгинского моста и отправились в путь. Дождь не мешал, так как заранее подготовленный горячий чай согревал. Было такое хорошее время пообщаться друг с другом и насладиться красотами Бурятии, - рассказал «Байкал-Daily» лидер движения Сергей Ляхов.

Как он добавил - поскольку уровень воды в реке в этом году поднялся, течение стало быстрым, то папам пришлось хорошо работать вёслами, дети же переняли у них полезные навыки. 




- Благодаря таким мероприятиям, дети многому учатся: хорошему примеру родительства, а также не сдаваться перед обстоятельствами, находить положительные моменты в трудностях… Для ребят авторитет отцов становится ещё значимее. Запланированный костёр не получился из-за дождя, но вкусный ужин уже был готов, поэтому все дружно приехали и накрыли стол в доме, - продолжил Сергей Ляхов.

Сплав по реке - одно из захватывающих и запоминающихся событий как для взрослых, так и для детей. «Надеемся, что когда-то наши дети также смогут организовывать подобные проекты для своих ребятишек, посвящать своё время семье», заключил горожанин. 



Совет отцов 37-й школы часто проводит мероприятия для детей. Ежегодно организуются летние велопробеги от посёлка Аэропорт до озера Щучье. Отцы и дети ходили в горы, проводили футбольные турнирыпроходили около 18 км по льду Чивыркуйского залива, сажали деревья.

Основателем движения стал многодетный отец Сергей Ляхов. В январе он устроил для онкольных детей праздник, попав в больницу с ребёнком. Мужчина не остался равнодушным к маленьким пациентам и решил их порадовать в новогодние праздники. 
отцовство совет отцов
 
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