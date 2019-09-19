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«Красавец»: В Улан-Удэ показали подросшего тигра

«Красавец»: В Улан-Удэ показали подросшего тигра
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Тигр Ермак за лето заметно подрос

В официальной группе Этнографического музея народов Забайкалья в соцсети разместили снимки подросшего тигра Ермака.

«Посмотрите, как подрос наш Ермак за лето», - подписали снимок.



Пользователи активно ставят лайки и восхищённо комментируют:

«Какой красавец. Спасибо огромное. Он невероятен. Вот чувствуется порода»
«Оо, какой красавец»
«Кот, я его ещё мелким видел... У мамочки подмышкой, если я не путаю»


Как сообщал «Байкал-Daily», Ермак приехал в Бурятию из Барнаульского зоопарка в начале ноября. Питомца купили за 350 тысяч рублей.

Сотрудники учреждения ранее не раз опубликовывали в соцсетях видео с тигрёнком - показывали жителям республики, как Ермак прогуливается в вольере, с удовольствием катается по снегу, играет с мягкой игрушкой.
тигры этнографический музей дикие животные
 
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