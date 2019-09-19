«Красавец»: В Улан-Удэ показали подросшего тигра

Тигр Ермак за лето заметно подрос
В официальной группе Этнографического музея народов Забайкалья в соцсети разместили снимки подросшего тигра Ермака.
«Посмотрите, как подрос наш Ермак за лето», - подписали снимок.
Пользователи активно ставят лайки и восхищённо комментируют:
«Какой красавец. Спасибо огромное. Он невероятен. Вот чувствуется порода»
«Оо, какой красавец»
«Кот, я его ещё мелким видел... У мамочки подмышкой, если я не путаю»
Как сообщал «Байкал-Daily», Ермак приехал в Бурятию из Барнаульского зоопарка
в начале ноября. Питомца купили за 350 тысяч рублей.
Сотрудники учреждения ранее не раз опубликовывали в соцсетях видео с тигрёнком - показывали жителям республики, как Ермак прогуливается в вольере
, с удовольствием катается по снегу, играет с мягкой игрушкой
.
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