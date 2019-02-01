Появились новые видео с тигром Ермаком в Улан-Удэ

Тигр Ермак, приехавший в Этнографическом музее в Улан-Удэ котёнком, сильно вырос с конца прошлого года
В последних роликах, опубликованных сотрудниками музея, это хорошо видно. На видео Ермак прогуливается в вольере, с удовольствием катается по снегу.
В одном из видео тигр «передаёт привет» родному Барнаулу.
Как сообщал «Байкал-Daily», тигрёнок приехал в Бурятию из Барнаульского зоопарка
в начале ноября. Нового питомца купили за 350 тысяч рублей. Пока содержание тигрёнка будет обходиться около 20 тысяч в месяц, на взрослого тигра понадобится больше 30 тысяч.
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Тигр Ермак, приехавший в Этнографическом музее в Улан-Удэ котёнком, сильно вырос с конца прошлого года
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