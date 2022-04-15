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START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона

START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Две площадки объединят в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям

Компания МегаФон и основатели START планируют объединить два онлайн-кинотеатра. После слияния на видеосервисе START появится новое контентное предложение: в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.

До 2022 года МегаФон развивал для своих абонентов два видеосервиса. START (МегаФон владеет 50% акций) обеспечивал лучшее предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как МегаФон ТВ играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

- Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям, – говорит директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Переход на новый формат планируется с мая. START, как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года), предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы» (18+), «Медиатор» (18+), «Контейнер» (18+), «ИП Пирогова» (16+) и другие. А также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. При этом МегаФон ТВ будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям МегаФон ТВ будут предложены выгодные условия для перехода на START.

- Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке, – говорит генеральный директор START Дмитрий Гудумак. Дмитрий также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов МегаФона разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.


МегаФон

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