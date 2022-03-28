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В Бурятии планируют, что местная газировка заменит зарубежные бренды

В Бурятии планируют, что местная газировка заменит зарубежные бренды
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Уже этой весной бурятское предприятие представит линейку аналогов западной газированной воды

Газировка из Бурятии заменит зарубежные бренды, уверены в республике.

Речь идёт о местной компании, уже давно занимающейся производством безалкогольных напитков. В мае предприятие представит линейку аналогов западной газированной воды.

Это стало возможным благодаря модернизации предприятия и закупке нового оборудования в предыдущие годы, сообщает в группе в соцсети «Вконтакте» центра предпринимательства «Мой бизнес» Бурятия.

- В целом, работа по импортозамещению ведётся в полную силу. В ближайшее время Минпромторг России с партнёрами запустят новый онлайн-сервис для предпринимателей. С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат, согласование и посредников, - говорится в сообщении.

Здесь отмечают, что бурятские компании в скором времени смогут подключиться к сервису.

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca Cola Company приостановил свою деятельность на территории России в начале марте из-за ситуации на Украине. Эта компании выпускает Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua. Также продажу напитков в России прекратила компания PepsiCo (бренды Pepsi, 7Up, Mirinda и др.).
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