Уже этой весной бурятское предприятие представит линейку аналогов западной газированной воды
Газировка из Бурятии заменит зарубежные бренды, уверены в республике.
Речь идёт о местной компании, уже давно занимающейся производством безалкогольных напитков. В мае предприятие представит линейку аналогов западной газированной воды.
Это стало возможным благодаря модернизации предприятия и закупке нового оборудования в предыдущие годы, сообщает в группе в соцсети «Вконтакте» центра предпринимательства «Мой бизнес» Бурятия.
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- В целом, работа по импортозамещению ведётся в полную силу. В ближайшее время Минпромторг России с партнёрами запустят новый онлайн-сервис для предпринимателей. С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат, согласование и посредников, - говорится в сообщении.
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Здесь отмечают, что бурятские компании в скором времени смогут подключиться к сервису.
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca Cola Company приостановил свою деятельность на территории России в начале марте из-за ситуации на Украине. Эта компании выпускает Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua. Также продажу напитков в России прекратила компания PepsiCo (бренды Pepsi, 7Up, Mirinda и др.).
В Бурятии планируют, что местная газировка заменит зарубежные бренды
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