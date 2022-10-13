Автомобиль остановили автоинспекторы
Днём 10 октября сотрудники ДПС на улице Портовой в городе Северобайкальск остановили автомобиль. В салоне инспекторы обнаружили пакеты с омулем, а также два спиннинга.
37-летний водитель и его 32-летний друг признались, что поймали нерестовую рыбу на удочки с причала в посёлке Нижнеангарск.
Всего друзья выловили 59 омулей. В период нереста ущерб размер причинённого ущерба при вылове одной особи составляет 7 280 рублей (независимо от размера и массы). Так что общий ущерб от действий браконьеров оценён почти на 430 тысяч рублей.
- В отношении каждого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Спиннинги, выловленная рыба, а также автомашина, на которой передвигались граждане, изъяты полицейскими, - сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в последнее время зафиксирован ряд историй, когда задержанные с омулем заявляют, что «нашли» его. Впрочем, это никак не освобождает от уголовной ответственности, так как действует статья «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». По ней также есть реальное лишение свободы.
В Бурятии двое друзей наловили омулей на 430 тысяч
Происшествия, Фото:
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