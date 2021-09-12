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В Бурятии дотла сгорела дача

В Бурятии дотла сгорела дача
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл ночью

В ночь с 10 на 11 сентября в посёлке Еловка Прибайкальского района Бурятии сгорел дачный дом.

- Из-за позднего сообщения в пожарную охрану спасти дом не удалось - был уничтожен огнём на площади 64 кв.м. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ночь с 11 на 12 сентября в селе Малый Куналей Бичурского района загорелась летняя кухня. Существовала угроза перехода огня на пристроенную стайку и жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от горящего строения.

Животных из стайки выпустили хозяева.

- Открытое горение было ликвидировано за 19 минут, проливка места пожара продолжалась свыше часа. В ликвидации пожара принимали участие и местные жители, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара помещение летней кухни выгорело изнутри, потолочные перекрытие и кровля обрушены. Повреждена кровля стайки, но уничтожения строения, а также переход огня на жилой дом пожарные местные жители не допустили.

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.

Также 11 сентября в улусе Хойтобэе Иволгинского района сгорела баня. На тушение потребовалось семь минут.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Сотниково Иволгинского района загорелись бочки с нефтепродуктами.
пожар

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