В Бурятии дотла сгорела дача

В ночь с 10 на 11 сентября в посёлке Еловка Прибайкальского района Бурятии сгорел дачный дом.
- Из-за позднего сообщения в пожарную охрану спасти дом не удалось - был уничтожен огнём на площади 64 кв.м. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В ночь с 11 на 12 сентября в селе Малый Куналей Бичурского района загорелась летняя кухня. Существовала угроза перехода огня на пристроенную стайку и жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от горящего строения.
Животных из стайки выпустили хозяева.
- Открытое горение было ликвидировано за 19 минут, проливка места пожара продолжалась свыше часа. В ликвидации пожара принимали участие и местные жители, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара помещение летней кухни выгорело изнутри, потолочные перекрытие и кровля обрушены. Повреждена кровля стайки, но уничтожения строения, а также переход огня на жилой дом пожарные местные жители не допустили.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки.
Также 11 сентября в улусе Хойтобэе Иволгинского района сгорела баня. На тушение потребовалось семь минут.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Сотниково Иволгинского района загорелись бочки с нефтепродуктами.