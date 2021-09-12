В пригороде Улан-Удэ горели бочки с нефтепродуктами

Пожар произошёл на частной территории
В субботу, 11 сентября, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелись бочки с нефтепродуктами. Пожар произошёл на частной территории.
- На момент прибытия пожарных в бочках горели отходы легковоспламеняемых веществ. Открытое горение было ликвидировано за полчаса. В результате пожара сгорели отходы нефтепродуктов в бочках на площади 60 кв. метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной пожара, пришли к выводу специалисты, вероятно, послужило самовозгорание веществ и материалов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2020 года в Улан-Удэ произошёл пожар на нефтебазе
. Обошлось без трагических последствий.
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