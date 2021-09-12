 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 сентября

11 сентября

10 сентября

Популярное

В пригороде Улан-Удэ горели бочки с нефтепродуктами

В пригороде Улан-Удэ горели бочки с нефтепродуктами
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл на частной территории

В субботу, 11 сентября, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелись бочки с нефтепродуктами. Пожар произошёл на частной территории.

- На момент прибытия пожарных в бочках горели отходы легковоспламеняемых веществ. Открытое горение было ликвидировано за полчаса. В результате пожара сгорели отходы нефтепродуктов в бочках на площади 60 кв. метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара, пришли к выводу специалисты, вероятно, послужило самовозгорание веществ и материалов.


Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2020 года в Улан-Удэ произошёл пожар на нефтебазе. Обошлось без трагических последствий. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову
В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову
Происшествия, 12.09.2021
Молодой человек скончался на месте
В Иркутске пьяный водитель утопил в Ангаре автомобиль
В Иркутске пьяный водитель утопил в Ангаре автомобиль
Происшествия, 10.09.2021
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение
Иркутянина осудили за убийство беременной жены
Иркутянина осудили за убийство беременной жены
Происшествия, 10.09.2021
Убийство произошло утром, когда все спали
В Бурятии овчарка едва не разорвала шестилетнего мальчика
В Бурятии овчарка едва не разорвала шестилетнего мальчика
Происшествия, 10.09.2021
На помощь ребёнку пришли росгвардейцы и полицейские
Улан-удэнка, убившая назойливого возлюбленного, пойдёт под суд
Улан-удэнка, убившая назойливого возлюбленного, пойдёт под суд
Происшествия, 10.09.2021
Мужчина пытался восстановить отношения через грубость и угрозы
В Бурятии мужчина упал со скалы на водопадах
В Бурятии мужчина упал со скалы на водопадах
Происшествия, 10.09.2021
Несчастный случай произошёл в Аршане
В Бурятии железнодорожник решил обогатиться за счёт работодателя
В Бурятии железнодорожник решил обогатиться за счёт работодателя
Происшествия, 10.09.2021
Он предоставил поддельные документы по итогам командировки
Подростки из Бурятии пытались заработать на закладках
Подростки из Бурятии пытались заработать на закладках
Происшествия, 10.09.2021
Двух подростков из Бурятии задержали с наркотиками в Сургуте
В Бурятии машинист едва не допустил столкновения тепловозов
В Бурятии машинист едва не допустил столкновения тепловозов
Происшествия, 10.09.2021
Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора
Житель Иркутской области сломал ноги бабушке металлическим прутом
Житель Иркутской области сломал ноги бабушке металлическим прутом
Происшествия, 10.09.2021
Внук не вызывал скорую, так как испугался за себя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^