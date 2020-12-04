Житель Бурятии спрятал наркотики в термосе с вареньем

Мужчину поймали с наркотиками в аэропорту



В Иркутске суд признал жителя Бурятии виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



В августе мужчина приехал с гашишным маслом в аэропорту Иркутска. Он должен был улететь на работу в Якутию, а наркотики пытался провезти с собой. Мужчина спрятал ёмкость с наркотическим средством в термос с вареньем. При прохождении входного контроля в аэровокзале гашишное масло было обнаружено.



Суд, с учётом полного признания вины и раскаяния назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

