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Житель Бурятии спрятал наркотики в термосе с вареньем

Житель Бурятии спрятал наркотики в термосе с вареньем
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину поймали с наркотиками в аэропорту

В Иркутске суд признал жителя Бурятии виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В августе мужчина приехал с гашишным маслом в аэропорту Иркутска. Он должен был улететь на работу в Якутию, а наркотики пытался провезти с собой. Мужчина спрятал ёмкость с наркотическим средством в термос с вареньем. При прохождении входного контроля в аэровокзале гашишное масло было обнаружено.

Суд, с учётом полного признания вины и раскаяния назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
наркотики
 
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