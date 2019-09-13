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В Чите угонщика обнаружили спящим в чужой машине

В Чите угонщика обнаружили спящим в чужой машине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
18-летний парень угнал машину соседа

В Чите в ночь на 12 сентября с заявлением об угоне в полицию обратился мужчина. Накануне днём неизвестные, взломав дверные запоры, проникли в его гараж и угнали «ВАЗ-2109». Ориентировка с приметами машины незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.

Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД, патрулируя улицы города, в районе села Смоленка заметили на обочине дороги разыскиваемую автомашину. Подъехав, полицейские обнаружили в ней спящего мужчину. Его задержали, машину изъяли и вернули владельцу. Подозреваемым оказался 18-летний сосед потерпевшего. Машину он угнал, чтобы покататься по городу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
угон
 
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