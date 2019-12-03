На этот пост его рекомендовал глава Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал на пост ректора Бурятского госуниверситате Ендона Гармаева, директора Байкальского института природопользования СО РАН. Об этом говорится в письме, адресованном министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову.
В документе указано, что Ендон Гармаев является доктором географических наук, профессором, член-корреспондентом РАН. Общий стаж работы составляет 24 года.
В заключение письма Алексея Цыденова говорится, что «образование, управленческий опыт и профессиональные навыки Е.Ж.Гармаева соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должности ректора».
Сейчас ректор БГУ Николай Мошкин. Эту должность он занял в 2016 году, когда прежний руководитель вуза Степан Калмыков отправился на пенсию. До этого Мошкин трудился на посту первого замминистра образования.
Споры по поводу смены ректора БГУ идут в соцсетях давно. В мае общественница Дора Хамаганова обсудила этот вопрос с главой Бурятии. Тогда он попросил предлагать подходящие кандидатуры. Однако окончательное решение – за министерством образования России.
Новым ректором БГУ может стать Ендон Гармаев
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