В Бурятии теннисисты соревновались за призы Загустайского дацана

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

На турнире успешно выступили спортсмены из Монголии



24 декабря в Бурятии прошёл традиционный турнир по настольному теннису на призы Загустайского дацана. В соревнованиях приняли участие 151 спортсмен из Селенгинского, Закаменского, Джидинского, Иволгинского, Кяхтинского районов, города Улан-Удэ и Монголии.



Как сообщили комитете по физической культуре администрации Селенгинского района, в абсолютном первенстве у мужчин победил Илья Д. выступавший за Кяхту. У женщин - Далжинзуу из Монголии.



Также призёрами стали:



Девочки 2015 г.р. и младше

Первое место - Арюна Б. (Иволгинск)

Второе место - Долгоон (Монголия)

Третье место - Арьяна П. (Иволгинск)



Мальчики 2015 г.р. и младше

Первое место - Мэгуун (Монголия)

Второе место - Егор М. (Улан -Удэ)

Третье место - Глеб П. (Гусиноозёрск)



Девочки 2014-2013 гг.р.

Первое место - Аялгуу (Монголия)

Второе место - Цыренчимит (Монголия)

Третье место - Сарюна Р. (Гусиноозёрск)



Мальчики 2014-2013 гг.р.

Первое место - Артур Ц. (Улан-Удэ)

Второе место - Хишингбаяр (Монголия)

Третье место - Бэлигто Ц. (Улан-Удэ)



Девушки 2012-2011 гг.р.

Первое место - Цэцэгурэн (Монголия)

Второе место - Цэрэнханд (Монголия)

Третье место - Долгоонжуур (Монголия)



Юноши 2012-2011 гг.р.

Первое место - Тэмухин (Монголия)

Второе место - Садбэлиг (Монголия)

Третье место - Намсарэй (Монголия)



Девушки 2008-2010 гг.р.

Первое место – Дарису Г. (Улан-Удэ)

Второе место - Анхмаа (Монголия)

Третье место - Анастасия Б. (Улан-Удэ)



Юноши 2008-2010 гг.р.

Первое место – Алексей Б.

Второе место – Майдар Д.

Третье место – Дугар Ц.



Девушки 2007-2006 гг.р.

Первое место - Виктория С. (Улан-Удэ)

Второе место - Сайжина Ц. (Гусиноозёрск)

Третье место - Екатерина Я. (Гусиноозёрск)



Юноши 2007-2006 гг.р.

Первое место - Илья Д. (Кяхта)

Второе место - Станислав Б. (Улан -Удэ)

Третье место - Баги (Монголия)



Женщины 18-39 лет

Первое место - Дохчинцуу (Монголия)

Второе место - Сэлэнгэмурун (Монголия)

Третье место - Наранбанзад (Монголия)



Мужчины 18-39 лет

Первое место – Дамдин Дамдинов

Второе место – Тимур Дашиев

Третье место - Аюр-Зана Менжиков



Женщины 40+

Первое место – Сэсэгма Санданова

Второе место – Роза Ринчинова

Третье место – Дулма Дашицыренова



Мужчины 40+

Первое место - Станислав Дашижапов (Гусиноозёрск)

Второе место – Солбон Дашинимаев (Гусиноозёрск)

Третье место – Булат Шотхоев

