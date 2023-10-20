В Бурятии неугомонного вора отправили в колонию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина пошёл на кражу спустя полгода после УДО



Ещё в конце августа житель Хоринского района предстал перед судом за кражу денег у знакомого. Мужчина стащил их во время совместной попойки.



Сельчанина признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ и отправили его в колонию строгого режима. Как выяснилось, на преступление он пошёл, имея за спиной несколько непогашенных судимостей за аналогичные, а всего за полгода до этого вышел по УДО из ИК, где тоже сидел за кражу.



На заседании сельчанин согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину. Однако защита сочла приговор слишком суровым и решила его обжаловать в Верховном суде РБ.



Уголовное дело рассмотрели в апелляционном порядке 10 октября. Служители Фемиды пришли к выводу, что хоринец не встал на путь исправления и должных выводов после отбывания наказания так и не сделал. Отменив условно-досрочное освобождение, Верховный суд снова отправил мужчину за решётку.

