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В Бурятии неугомонного вора отправили в колонию

В Бурятии неугомонного вора отправили в колонию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина пошёл на кражу спустя полгода после УДО

Ещё в конце августа житель Хоринского района предстал перед судом за кражу денег у знакомого. Мужчина стащил их во время совместной попойки.

Сельчанина признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ и отправили его в колонию строгого режима. Как выяснилось, на преступление он пошёл, имея за спиной несколько непогашенных судимостей за аналогичные, а всего за полгода до этого вышел по УДО из ИК, где тоже сидел за кражу.

На заседании сельчанин согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину. Однако защита сочла приговор слишком суровым и решила его обжаловать в Верховном суде РБ.

Уголовное дело рассмотрели в апелляционном порядке 10 октября. Служители Фемиды пришли к выводу, что хоринец не встал на путь исправления и должных выводов после отбывания наказания так и не сделал. Отменив условно-досрочное освобождение, Верховный суд снова отправил мужчину за решётку.
кража суд колония

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