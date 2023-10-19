В районе Бурятии забросили детские площадки



Власти одного из сельских поселений, которое находится в Мухоршибирском районе, обязали взять на баланс бесхозные детские площадки. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура.





Надзорное ведомство решило узнать, как в СП соблюдается законодательство о муниципальной собственности и защите прав в несовершеннолетних. После проверки выяснилось, что там расположены игровые зоны, фактически не имеющие собственников. За ними никто не следил.





Главе СП внесли представление, однако нарушения так и не устранили и дело дошло до суда. Требования прокурора удовлетворили полностью. Решение ещё не вступило в законную силу.

