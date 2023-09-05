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В Бурятии выберут «Книгу года»

В Бурятии выберут «Книгу года»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 15 сентября

Объявлен конкурс «Книга года Республики Бурятия». Итоги подведут в сентябре в рамках «Книжного салона».

На конкурс можно представить книжную продукцию, выпущенную в Бурятии с сентября прошлого года и поступившую в центр обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов национальной библиотеки РБ. Книги на конкурс могут быть представлены авторами, издательствами, издающими организациями и полиграфическими предприятиями всех форм собственности, находящиеся на территории республики.

Участники представляют на конкурс заявку, печатное издание (1 экз.), рецензии (не менее двух) и отзывы в СМИ (при наличии). Документы принимаются до 15 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 30, министерство культуры РБ, отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов.

Комиссия рассматривает поступившие на конкурс издания по номинациям:
- «Лучшая книга года» — 30,0 тыс. руб.;
- «Лучшая книга года на бурятском языке» — 30,0 тыс. руб.;
- «Лучшее полиграфическое исполнение издания» — 30,0 тыс. руб.;
- «Лучшая книга для детей и юношества» — 20,0 тыс. руб.;
- «Лучшее учебно-методическое издание» — 20,0 тыс. руб.

Подробнее о конкурсе, а также заявку можно найти в положении конкурса на сайте министерства культуры РБ, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия конкурс книга литература

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