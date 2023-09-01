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Жителей Бурятии приглашают побороться за миллион рублей на анимационном конкурсе

Жителей Бурятии приглашают побороться за миллион рублей на анимационном конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Подать заявку на участие в конкурсе нужно до 10 сентября

Жителей Бурятии приглашают принять участие в конкурсе анимационных проектов, где приз – 1 миллион рублей.

Конкурс пройдёт в рамках международного фестиваля анимационного кино «Анимур» (возрастное ограничение 18+). В нём принимают участие авторы, проживающие в регионах Дальнего Востока и Арктики.

К участию в питчинге (презентации – ред.) допускаются проекты авторских анимационных короткометражных фильмов и анимационных сериалов.

Участников ждут два этапа конкурса:

- первичный отбор проведут эксперты анимационной индустрии, по итогам которого будут определены финалисты;

- очный этап (финал конкурса) в формате питчинга пройдёт в Хабаровске 1 октября на II международном фестивале анимационного кино «Анимур».

Подать заявку на участие в конкурсе нужно до 10 сентября. Оценивать проекты участников будет компетентное жюри, сформированное из представителей анимационной индустрии России.

Победитель конкурса будет приглашён на итоговое мероприятие Арктической стартап-экспедиции «Дальний Восток. Арктика. Россия» в Якутск и получит приз в размере миллиона рублей.

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