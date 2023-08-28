Уходящее лето ещё порадует жителей Бурятии теплом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Правда, по ночам будет довольно прохладно



Последние дни августа в Бурятии будут тёплыми. По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня воздух прогреется до +29. При этом ночные температуры довольно низкие - местами всего +1,+6.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 29 августа, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +1,+6, днём +23,+28, местами +17,+22.



В среду, 30 августа, переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7, днём +24,+29, местами +18,+23.



В четверг, 31 августа, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +2,+7, днём +23,+28, местами +17,+22.

