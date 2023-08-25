В Бурятии определяют лучших пожарных













Пожарные отряда государственной противопожарной службы Бурятии принимают участие во втором этапе смотра-конкурса «Лучший по профессии». По итогам соревнований будут отобраны лучший начальник караула, лучший командир отделения, лучший пожарный и лучший водитель.- Пожарные показали свои знания нормативных документов и теоретическую подготовку, а после перешли к сдаче физических нормативов. Активная фаза включала в себя комплекс упражнений по физической и пожарно-строевой подготовке, ежедневно применяемых личным составом при тушении пожаров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Второй этап конкурса продлится до 31 августа. А 7 сентября лучшие пожарные соберутся в Турке, где пройдёт финал.