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Дартсмены Бурятии выиграли «Кубок Быстры»

Дартсмены Бурятии выиграли «Кубок Быстры»
Общество,  Фото:федерация дартса Забайкалья
Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» состоялись в Чите

В Чите с 14 по 17 июля прошли всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы». Около 90 дартсменов из семи регионов России боролись за главный кубок.

- В течение трёх игровых дней спортсмены состязались в одиночных и парных разрядах, а также в разряде «микст». Дополнительно мы провели турнир генерального партнёра «Кубок Быстры» в одиночном разряде и в парном разряде «Счастливый жребий», - рассказал руководитель региональной федерации дартса Денис Савин.

На всероссийских соревнованиях по дартсу «Забайкальские стрелы» среди женщин в парном разряде первое место забрали спортсменки из Приморского края Яна Бабенко и Наталья Кириченко, серебро взяли забайкалки Баирма Митупова и Екатерина Заметалина, а бронзовые медали достались дартсменкам из Бурятии Мариане Цыренжаповой и Жанне Дугаржаповой и представителям Забайкалья Светлане Севериной и Ксении Аргуновой.

Среди мужчин в парном разряде лидерами стали забайкальцы Егор Кузьмин и Василий Чупров, второе место заняли спортсмены Забайкалья Юрий Иванов и Александр Корба. Третье место досталось спортсмену из Республики Саха (Якутия) Станиславу Черкашину и дартсмену из Амурской области Алексею Земляку, а также забайкальцам Алексею Немерову и Максиму Шаламову.

Также победителями всероссийских соревнований по дартсу стали:

Женщины, одиночный разряд
Первое место - Панова Елена (Амурская область)
Второе место - Эрдыниева Алла (Республика Бурятия)
Третье место - Аргунова Ксения (Забайкальский край)
Третье место - Цыренжапова Мариана (Республика Бурятия)

Мужчины, одиночный разряд
Первое место - Корба Александр (Забайкальский край)
Второе место - Чупров Василий (Забайкальский край)
Третье место - Пунцуков Аюша (Республика Бурятия)
Третье место - Жалимов Александр (Хабаровский край)

Микст
Первое место - Савина Татьяна / Немеров Алексей / Шаламов Максим (Забайкальский край)
Второе место - Чупрова Галина / Кузьмин Егор /Чупров Василий (Забайкальский край)
Третье место - Митупова Баирма / Корба Александр / Иванов Юрий (Забайкальский край)
Третье место - Пикина Екатерина / Жалимов Александр / Агарышев Александр (Хабаровский край)

В региональных соревнованиях по дартсу «Кубок Быстры» в парном разряде «Счастливый жребий» первое место завоевали спортсмены из Бурятии Аюша Пунцуков и Игорь Субанаков. Второе место заняли участник из Бурятии Намсарай Молонов и дартсмен из Амурской области Дмитрий Кондратенко. Бронзовыми призёрами соревнований стали забайкалка Светлана Северина и спортсменка из Амурской области Елена Панова, также почётное третье место заняли забайкальцы Максим Шаламов и Егор Трифонов.

Также медали «Кубка Быстры» получили:

Мужчины, личный разряд
Первое место - Чупров Василий (Забайкальский край)
Второе место - Шаламов Максим (Забайкальский край)
Третье место - Иванов Юрий (Забайкальский край)
Третье место - Трифонов Егор (Забайкальский край)

Женщины, личный разряд
Первое место - Савина Татьяна (Забайкальский край)
Второе место - Митупова Баирма (Забайкальский край)
Третье место - Цыренжапова Мариана (Республика Бурятия)
Третье место - Дашидоржина Елена (Республика Бурятия)

По итогам соревнований норматив мастера спорта России по дартсу выполнила Наталья Кириченко из Приморского края. Она одержала победу в женском парном разряде вместе с Яной Бабенко. Также норматив выполнила дартсменка Алла Эрдыниева из Бурятии, которая заняла второе место в женском одиночном разряде. А вот копилка сборной Забайкальского края пополнилась сразу тремя мастерами спорта: Татьяна Савина, Алексей Немеров и Максим Шаламов поднялись на высшую ступень пьедестала в разряде «микст». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Бурятия Забайкальский край дартс спорт всероссийские соревнования

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