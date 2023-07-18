18 июля

17 июля

Популярное

В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры

В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кижингинского района
Отремонтирован ДК в улусе Могсохон

В Кижингинском районе Бурятии завершён капитальный ремонт Могсохонского сельского дома культуры. В рамках реализации проекта на капремонт было выделено более 11 млн рублей.

Подрядной организацией были выполнены работы по ремонту кровли, утеплению фасада, работы по водоснабжению и водоотведению, отделочные работы, ремонт электроснабжения и вентиляции.

- Могсохонский сельский дом культуры был построен в 1958 году по типовому проекту, по инициативе нашего земляка Дамдинжапова Цырен-Доржо Жанабадараевича, который в то время занимал пост министра культуры Бурятской АССР. Здание дома культуры деревянное. Зрительный зал на 120 посадочных мест. В селе функционируют 12 клубных формирований, работают два народных коллектива: народный фольклорный ансамбль «Мунхэгэрэл», народный ансамбль песни и танца «Улзыжаргал», – рассказала Бальжит Батуева, начальник отдела культуры МО «Кижингинский район».

Всего в 2023 году в Бурятии будут отремонтированы 12 домов культуры и построены два ДК, сообщает пресс-служба администрации Кижингинского района.
Кижингинский район Бурятия дом культуры капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьники из Бурятии прошли в финал всероссийского конкурса
Школьники из Бурятии прошли в финал всероссийского конкурса
Общество, 18.07.2023
Ребята отправились в «Артек» на «Большую перемену»
На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
Общество, 18.07.2023
Здесь он написал одну из своих известных книг
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
Общество, 18.07.2023
Закон вступит в силу в следующем году
В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла
В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла
Общество, 18.07.2023
С юбилейным днём рождения поздравили жительницу Верхних Тальцов
Студентка из Бурятии победила в международном научном конкурсе
Студентка из Бурятии победила в международном научном конкурсе
Общество, 18.07.2023
Её исследовательская работа признана лучшей
В Забайкалье снимают фильм о бурятском снайпере
В Забайкалье снимают фильм о бурятском снайпере
Общество, 18.07.2023
Лента расскажет о вкладе жителей Петровск-Забайкальского района в победу 1945 года
В улусе в Бурятии строят новую школу
В улусе в Бурятии строят новую школу
Общество, 18.07.2023
Она рассчитана на 100 мест
В Улан-Удэ возведут 15-этажные студенческие общежития
В Улан-Удэ возведут 15-этажные студенческие общежития
Общество, 18.07.2023
Стало известно, каким будет общежитие будущего межвузовского кампуса
Улан-Удэ украсили световые шары
Улан-Удэ украсили световые шары
Общество, 18.07.2023
Всего установлено 46 таких ярких конструкций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^