Отремонтирован ДК в улусе Могсохон
В Кижингинском районе Бурятии завершён капитальный ремонт Могсохонского сельского дома культуры. В рамках реализации проекта на капремонт было выделено более 11 млн рублей.
Подрядной организацией были выполнены работы по ремонту кровли, утеплению фасада, работы по водоснабжению и водоотведению, отделочные работы, ремонт электроснабжения и вентиляции.
- Могсохонский сельский дом культуры был построен в 1958 году по типовому проекту, по инициативе нашего земляка Дамдинжапова Цырен-Доржо Жанабадараевича, который в то время занимал пост министра культуры Бурятской АССР. Здание дома культуры деревянное. Зрительный зал на 120 посадочных мест. В селе функционируют 12 клубных формирований, работают два народных коллектива: народный фольклорный ансамбль «Мунхэгэрэл», народный ансамбль песни и танца «Улзыжаргал», – рассказала Бальжит Батуева, начальник отдела культуры МО «Кижингинский район».
Всего в 2023 году в Бурятии будут отремонтированы 12 домов культуры и построены два ДК, сообщает пресс-служба администрации Кижингинского района.
В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребята отправились в «Артек» на «Большую перемену»
Ремонт завершат в этом году
Здесь он написал одну из своих известных книг
Она растянулась на 250 метров
Заявки принимаются до 20 декабря
Закон вступит в силу в следующем году
С юбилейным днём рождения поздравили жительницу Верхних Тальцов
Малыши получили имена Давид и Матвей
Его провели в онлайн-формате
Её исследовательская работа признана лучшей
Лента расскажет о вкладе жителей Петровск-Забайкальского района в победу 1945 года
Она рассчитана на 100 мест
Стало известно, каким будет общежитие будущего межвузовского кампуса
Всего установлено 46 таких ярких конструкций
Грыжа росла 20 лет