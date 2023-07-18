В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кижингинского района

Отремонтирован ДК в улусе Могсохон



В Кижингинском районе Бурятии завершён капитальный ремонт Могсохонского сельского дома культуры. В рамках реализации проекта на капремонт было выделено более 11 млн рублей.



Подрядной организацией были выполнены работы по ремонту кровли, утеплению фасада, работы по водоснабжению и водоотведению, отделочные работы, ремонт электроснабжения и вентиляции.



- Могсохонский сельский дом культуры был построен в 1958 году по типовому проекту, по инициативе нашего земляка Дамдинжапова Цырен-Доржо Жанабадараевича, который в то время занимал пост министра культуры Бурятской АССР. Здание дома культуры деревянное. Зрительный зал на 120 посадочных мест. В селе функционируют 12 клубных формирований, работают два народных коллектива: народный фольклорный ансамбль «Мунхэгэрэл», народный ансамбль песни и танца «Улзыжаргал», – рассказала Бальжит Батуева, начальник отдела культуры МО «Кижингинский район».



Всего в 2023 году в Бурятии будут отремонтированы 12 домов культуры и построены два ДК, сообщает пресс-служба администрации Кижингинского района.

