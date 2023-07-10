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Национальную библиотеку Бурятии посетили дети из Старобешевского района ДНР

Национальную библиотеку Бурятии посетили дети из Старобешевского района ДНР
Общество,  Фото:Национальная библиотека РБ
Для ребят провели обзорную экскурсию

9 июля Национальная библиотека Бурятии принимала гостей из Старобешевского района ДНР.

Для ребят было организовано знакомство с уникальными фондами отдела редких книг и книжных памятников. Там представлены издания от XVI до начала XX вв., книги Верхнеудинской городской общественной библиотеки и библиотек республики XIX – начала XX вв. Старинные книги впечатлили посетителей своим внешним видом, а музей книги – особой атмосферой.

- Сейчас детям необходимо наше особое внимание и забота. Посетив учреждения культуры республики, наши гости, ребята из Старобешевского района Донецкой народной республики, познакомились с бурятской культурой, обычаями, традициями, нашей историей и уникальными местами. В Национальной библиотеке Бурятии, в книжной сокровищнице нашей республики, для ребят провели интересную экскурсию, - гости поиграли в интерактивной песочнице, познакомились со специальными форматами изданий Центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, увидели подземные хранилища и современное оборудование. Надеемся, что время, проведенное в Бурятии, на Байкале, запомнится ребятам на долгие годы, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В Центре обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности ребята поиграли в песочнице iSandBOX с дополненной реальностью и обычным песком. Ребята «побывали» во времена динозавров и под водой, пытались поймать бабочек, построили вулкан. Новой информацией для ребят стали специальные форматы изданий для слепых и слабовидящих – книги с шрифтом Брайля, книги с «волшебным карандашом», тактильные и тифло- издания. В фонде отдела гости полистали фотикулярные издания и ароматные книги, поиграли в шашки и шахматы.

Закончилась экскурсия на смотровой площадке.

библиотека

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