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На Ангаре «вальсировали» яхты

На Ангаре «вальсировали» яхты
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
28 яхт приняли участие в фестивале «Алые паруса Иркутска»

25 июня в Иркутске, у ледокола «Ангара» прошёл фестиваль «Алые паруса Иркутска». В акваторию водохранилища вышли 28 яхт, которыми управляли около 200 спортсменов и любителей разных возрастов. Мероприятие посвятили выпускникам.

– В прошлом году подобное мероприятие уже проводилось, оно получило много положительных отзывов горожан. В этом году идея уже в виде проекта победила в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Финансирование осуществлялось из областного бюджета с привлечением средств городской казны, – прокомментировал начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов.

В течение дня проходили показательные выступления детей и юных яхтсменов на спортивных швертботах. Взрослые команды участвовали в гонках. В составы экипажей также входили представители мэрии, партнёров фестиваля, журналисты. Все желающие могли прокатиться на яхте.

– Идея пришла из Санкт-Петербурга, где праздники для выпускников проводят регулярно. В прошлом году попробовали организовать что-то подобное. В этот раз фестиваль прошёл на более высоком уровне, – отметил депутат городской Думы Алексей Вепрев.

Завершился праздник «Вальсом яхт»: парусники прошли перед плотиной ГЭС и вернулись к ледоколу в темноте и с подсвеченными парусами. Трансляция мероприятия шла в эфире радио, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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