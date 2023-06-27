В райцентре в Бурятии люди не могут попасть в «туалет Шрёдингера»

Сельчане никак не поймут, работает ли кяхтинский сортир за три с лишним миллиона



Вообще таких уборных в Бурятии, по словам народного избранника, 11, и каждая из них обошлась казне в 3 миллиона 600 тысяч рублей.



- На 40 миллионов построили 11 туалетов. Мы приехали в Кяхтинский район – посмотреть, как работает один из них, – пояснил он. – Скважины никакой здесь нет. Электричество, видимо, подвели.



Депутат задался вопросом, зачем вообще потребовалось устанавливать такой дорогостоящий объект, если толку от него никакого. И сравнил его стоимость и цены на жильё для сирот. В этот раз отхожее место тоже простаивало. Теперь кяхтинцев мучает вопрос – функционирует ли дорогущий туалет вообще.







Любопытно, что весной он как по волшебству гостеприимно распахнул свои двери после визита сотрудника районной администрации. Тогда нашлось и объяснение «простою» – «закончилась вода». Её пообещали привезти и повесить график работы прямо у входа – «чтобы люди знали».



Видео с комментариями властей изрядно повеселило пользователей соцсетей. Многие раскритиковали его, назвав излишне постановочным, а сам туалет – туалетом Шрёдингера, который работает, только когда приезжает администрация.





