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В райцентре в Бурятии люди не могут попасть в «туалет Шрёдингера»

В райцентре в Бурятии люди не могут попасть в «туалет Шрёдингера»
Общество,  Фото:t.me/blog_kyakhta
Сельчане никак не поймут, работает ли кяхтинский сортир за три с лишним миллиона

В telegram-канале «Blog Kyakhta» выложили видео, сделанное в районном центре. На кадрах – общественный туалет за 3 миллиона 600 тысяч рублей, который оказался закрыт.

 Посетитель, пришедший, судя по всему, справить нужду, наткнулся на запертую дверь, хотя обед по расписанию – с 13:00 до 14:00, а на часах было лишь 12:20.
 
Случается, конечно, всякое, но у этого туалета есть интересная предыстория. Сортир не работал и в апреле посреди белого дня, когда в Кяхту приезжал депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков.
 
Вообще таких уборных в Бурятии, по словам народного избранника, 11, и каждая из них обошлась казне в 3 миллиона 600 тысяч рублей.

- На 40 миллионов построили 11 туалетов. Мы приехали в Кяхтинский район – посмотреть, как работает один из них, – пояснил он. – Скважины никакой здесь нет. Электричество, видимо, подвели.

Депутат задался вопросом, зачем вообще потребовалось устанавливать такой дорогостоящий объект, если толку от него никакого. И сравнил его стоимость и цены на жильё для сирот. В этот раз отхожее место тоже простаивало. Теперь кяхтинцев мучает вопрос – функционирует ли дорогущий туалет вообще.


Любопытно, что весной он  как по волшебству гостеприимно распахнул свои двери после визита сотрудника районной администрации. Тогда нашлось и объяснение «простою» – «закончилась вода». Её пообещали привезти и повесить график работы прямо у входа – «чтобы люди знали».
 
Видео с комментариями властей изрядно повеселило пользователей соцсетей. Многие раскритиковали его, назвав излишне постановочным, а сам туалет – туалетом Шрёдингера, который работает, только когда приезжает администрация.

туалеты чиновники Кяхта

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